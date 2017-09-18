Себаи извинился перед болельщиками «Балтики» за удаление с поля

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«Вчера в начале матча с “Крыльями Советов” я подвел свою команду — оставил ее в меньшинстве. Меня захлестнули эмоции после того, как судья не заметил нарушение правил со стороны хозяев и засчитал гол в наши ворота. Я очень переживаю за результат, поэтому и возмутился несправедливому, на мой взгляд, решению арбитра», — говорится в обращении футболиста.

Речь идет об инциденте, который произошел на 13-й минуте матча: роковой для «Балтики» стала первая же атака «Крыльев». Вратарь выбил мяч от своих ворот на Сергея Корниленко, который в борьбе на «втором этаже» локтем ударил балтийца Владислава Крючкова по лицу. Однако свисток судьи промолчал. Мяч отлетел к Арсению Логашову. Но его в спину явно толкнул Сергей Самодин. Судья вновь не обратил на это внимание. В итоге защитник «Балтики» оказался один на один с двумя форвардами «КС». Счет был открыт.

«Эпизоды, предшествовавшие голу, вызвали справедливое возмущение у футболистов “Балтики”. Игра была прервана на несколько минут. В итоге Сенин Себаи за слишком эмоциональное поведение был удален с поля», — говорят в пресс-службе.

Во втором тайме самарцы еще дважды поразили ворота «Балтики» точными ударами.