«Енисей» обыграл ФК «Олимпиец»

Красноярский «Енисей» нанес на выезде поражение нижегородскому «Олимпийцу». Встреча 14-го тура ФНЛ, состоявшаяся в Дзержинске в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых отличился Сердер Сердеров (30-я минута), а еще один мяч в свои ворота на 8-й минуте забил защитник хозяев Ирек Ганиев.

«Очень приятно, что мы добились победы в этом сложном матче. Думаю, зрителям матч понравился, игра была открытая с обилием голевых моментов, как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как “Олимпиец” не поразил наши ворота. У них была уйма моментов. Я огорчен тем, что мы дали соперникам создать столько моментов», — сказал на послематчевой конференции главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.

В этот же день самарские «Крылья Советов» одержали крупную победу над калининградской «Балтикой» — встреча завершилась со счетом 3:0. «Крылья Советов» и «Енисей» делят лидерство в ФНЛ с 34 очками. При этом беспроигрышная серия «Енисея» составляет девять матчей, из которых восемь команда выиграла.