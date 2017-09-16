Тихонов и Аленичев побеждают. А Петраков может уйти

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«Молчание» Козлова и Панюкова, возможная отставка Петракова, спорный гол «Крыльев» и ошибка вратаря «Тамбова» — в обзоре 14-го тура ФНЛ.

ПАНЮКОВ ВЗЯЛ ПАУЗУ.

Главная интрига матча во Владивостоке заключалась в следующем: продолжит ли феерить форвард «Зенита-2» Андрей Панюков. В пяти предыдущих встречах 22-летний футболист наколотил семь голов и бросил вызов лидирующему в списке бомбардиров с 13 мячами красноярцу Андрею Козлову. На сей раз Панюков «промолчал». А команда Анатолия Давыдова спаслась в концовке, благодаря классному удару со штрафного Ильи Зуева.

— Конечно, Панюков расстроен, — сказал на пресс-конференции Давыдов. — Но его тревожил голеностоп, он два дня пропускал тренировки, лечился. Плюс такой перелет. Надо отдать ему должное. Да, он не так сыграл в первом тайме, обычно играет совсем по-другому, намного лучше, поэтому забивает. У него хорошая скорость, продавливающий игрок. То, что он не реализовал, я был удивлен, потому что он такие моменты щелкает на раз-два.

— Почему не забил в первом тайме? На самом деле, пас хороший был, — заметил в свою очередь Панюков. — Честно, говоря, я думал, будет офсайд. Судья судил в одну сторону, и мне показалось, что было положение «вне игры», поэтому я так безалаберно ударил. Чести мне это не делает.

«Луч», ведомый словаком Жолтом Хорняком, и «Зенит-2» не побеждают уже три тура подряд и соседствуют в нижней части таблицы.

АЛЕНИЧЕВ СРАВНИЛ КОЗЛОВА С КОКОРИНЫМ.

Лучший бомбардир первенства Андрей Козлов также ушел с поля без забитого мяча. Впрочем, и без него «Енисей» смог одолеть «Олимпиец» — 2:0 благодаря автоголу и точному удару Сердерова. Однако подопечные Николая Писарева совсем даже не выглядели мальчиками для битья, сыграв с лидером ФНЛ на встречных курсах, но неважно распорядившись своими моментами.

— До сих пор не могу понять, как «Олимпиец» сегодня не забил, — сказал главный тренер лидера турнира Дмитрий Аленичев. — Уйма моментов у наших ворот… Видимо, удача была на нашей стороне. Если мы рассчитываем на высокие места, так в обороне играть не должны. Чем мы кормим Козлова, что он столько забивает? Да, вроде, кушает как и все остальные (улыбается). В этом году Саша Кокорин взялся за ум, полностью сосредоточился на работе. Наверное, то же самое произошло и с Андреем. Ему уже 28 лет и, наверное, ему хочется поиграть на более высоком уровне.

ПЕТРАКОВ ЖДЕТ РАЗГОВОРА С РУКОВОДСТВОМ «ТОМИ».

«Спартак-2» одержал волевую победу в Томске. Решающим стал точный удар головой замбийца Сакалы. Это уже шестой мяч легионера в этом сезоне. Красно-белые выиграли четвертый выездной матч подряд. В то же время две последних домашних встречи москвичи проиграли — в гостях хорошо, а дома хуже.

«Томи» не позавидуешь. Сибиряки не могут выиграть в ФНЛ с 9 августа.

— Наверное, мне надо попросить прощения у болельщиков за такие бездарные матчи, которые мы проводим, — заявил Валерий Петраков. — Наша игра в обороне — это просто тихий ужас… Полностью вина лежит на мне. Наверное, последует какой-то разговор с руководством по поводу наших отношений. Надо уже делать какие-то выводы… Сегодня я не узнал наших лидеров. Они выпали из игры. Называть имена не буду. А то они у нас такие ранимые…

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ВРАТАРЬ «ТАМБОВА».

«Тамбов» потерял очки в Химках. Открыв счет в первом тайме, подопечные Андрея Талалаева контролировали ход игры. А потом наступила пятиминутка вратаря гостей Дениса Вавилина. Сначала он совершил два сэйва в одной атаке красно-черных. Следом же буквально подарил мяч Андрею Мостовому, который со средней дистанции поразил оставленные тамбовчанином ворота — 1:1. Однако наставник гостей не стал заострять внимание на этом эпизоде:

— То недоразумение, с которого мы пропустили гол? Я думаю, «Химки» заслужили этот мяч своей самоотдачей, — заметил Талалаев. — В целом сейчас я доволен тем, то мои футболисты понимают, для чего они играют. А ошибки не совершает тот, кто ничего не делает. Мы не проигрываем очень давно, за исключением матча в Самаре. Если бы не левый пенальти, и там бы не уступили.

ТИХОНОВ НЕ НАСТУПИЛ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.

Первый гол «Крыльев» организовала связка ветеранов Самодин — Корниленко. Правда, у игроков «Балтики» возникли серьезные вопросы к арбитру. По их мнению, перед тем, как Самодин выдал результативный пас на Корниленко, он подтолкнул и заставил упасть Логашова. Больше всех возмущался ивуариец Себаи, в конце концов увидевший перед глазами красную карточку.

Наверняка болельщики самарцев в этот момент вспомнили недавний поединок в «Оренбурге», когда волжане открыли счет, оказались в большинстве, но умудрились в итоге проиграть- 2:3. На те же грабли подопечные Андрея Тихонова не наступили, забив еще два мяча и не пропустив — 3:0.

— За счет чего удалось дожать «Балтику»? Не могу сказать, что только из-за удаления, -заявил после игры Тихонов. — Ведь все помнят, как оно сказалось на нас в том же матче с «Оренбургом». Каждая игра у нас решающая. А когда мы забиваем, то ребята психологически успокаиваются.

Двоевластие в таблице сохранилось. «Крылья» идут вровень с «Енисеем». В следующем туре (24 сентября) команды сыграют друг с другом.

«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:1 (1:0). Голы: Гордиенко, 16 (1:0). Зуев, 80 (1:1).

«Томь» (Томск) — «Спартак-2» (Москва) — 1:2 (1:1). Голы: Полубояринов, 15 (0:1). Пульич, 23 (1:1). Сакала, 80 (1:2).

«Шинник» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:1 (0:0). Гол: Дегтярев, 67. Удаление: Дегтярев ©, 90+5.

«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 0:2 (0:2). Голы: Ганиев, 7 — в свои ворота (0:1). Сердеров, 29 (0:2).

«Химки» — «Тамбов» — 1:1 (0:1). Голы: Часовских, 36 (0:1). Мостовой, 86 (1:1).

«Авангард» (Курск) — «Ротор-Волгоград» — 0:0.

«Волгарь» (Астрахань) — «Оренбург» — 2:0 (2:0). Голы: Калинин, 14 (1:0). Калинин, 39 (2:0).

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Тюмень» — 2:0 (1:0). Голы: Барсов, 18 (1:0). Барсов, 65 (2:0).

«Кубань» (Краснодар) — «Факел» (Воронеж) — 2:2 (2:1). Голы: Алейник, 21 (1:0). Гогниев, 35 (2:0). Сердюк, 44 (2:1). Мичуренков, 50 (2:2).

«Крылья Советов» (Самара) — «Балтика» (Калининград) — 3:0 (1:0). Голы: Корниленко, 13 (1:0). Чочиев, 57 (2:0). Самодин, 66 (3:0). Удаление: Себаи (Б), 15.