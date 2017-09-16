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В случае победы «желто-зеленые» прерывали бы свою 5-матчевую безвыигрышную серию и отрывались бы от воронежцев на 5 очков. Ну, а команда Павла Гусева при собственном успехе покидала бы зону вылета и опережала бы краснодарцев на одно очко.

В первом тайме команды владели инициативой попеременно и при не самой яркой игре соорудили на двоих целых 3 забитых мяча. На 20-й минуте под дальний удар низом Евгения Гапона крайне удачно подставил ногу Олег Алейник (1:0). Спустя 10 минут воронежцы организовали великолепный шанс, чтобы отыграться: Махмаднаим Шарифи справа выкатил мяч в центр чужой штрафной, откуда резко пробил по воротам отклеившийся от Александра Клещенко Артем Сердюк. На счастье хозяев, сэйв в этом эпизоде сотворил Николай Москаленко, подменявший в кубанской рамке простудившегося Юрия Дюпина.

На 35-й минуте счет стал 2:0, так как Спартак Гогниев на ближней штанге в падении четко замкнул прострел Владимира Обухова. Казалось, что игра кубанцами сделана, но не тут-то было. Для начала подопечные Евгения Калешина не уберегли себя от гола в раздевалку: перед самым перерывом они ошиблись с выполнением искусственного офсайда, в результате чего Сердюк выскочил один на один с Москаленко и попал в штангу, а затем уже на добивании с острого угла был безупречно точен (2:1).

В начале второго тайма хозяева пропустили уже из раздевалки: Мичуренков после подачи с правого фланга выиграл верх у Клещенко и красивой дугой отправил мяч в дальний угол (2:2). От недавнего преимущества «Кубани» в счете не осталось и следа. Более того, на 51-й минуте «Факел» мог выходить даже вперед: это случилось бы, если бы оказавшийся с глазу на глаз с Москаленко Сердюк прицелился в дальний угол чуть точнее.

Затем некоторое время на поле наблюдалась равная игра, но чем ближе был финальный свисток, тем активнее пыталась наседать на чужие владения «Кубань». Тем не менее, кроме безадресных прострелов и парированного Федоровым на 79-й минуте удара Гая, ничего опасного краснодарцы создать больше не сумели. А команда из Воронежа, о контратаках в концовке помышлявшая довольно редко, должна быть довольна заработанным очком. 2:2 — «Кубань» остается на 13-м месте турнирной таблицы, «Факел» же продолжает находиться в зоне вылета.

Примечательно, что эта ничья стала для «желто-зеленых» третьей подряд. Теперь 20 сентября команде Евгения Калешина предстоит битва в 1/16 финала Кубка России с московским «Спартаком», и там победитель будет выявлен уже в любом случае. «Факел», в свою очередь, на день позже примет другого представителя Премьер-лиги — пермский «Амкар». В 15-м туре ФНЛ, который состоится 24 сентября, краснодарцы отправятся на выезд к «Ротору-Волгограду» а воронежцы — к «Лучу-Энергии».

СТАТИСТИКА.

«КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) — «ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) — 2:2 (2:1).

Голы: Алейник, 20 (1:0), Гогниев, 34 (2:0), Сердюк, 44 (2:1), Мичуренков, 50 (2:2).

«Кубань»: Москаленко, Гапон, Клещенко, Марков, Байрыев, Гай, Маляров (Завезен, 55), Коновалов, Алейник (Тюфяков, 85), Гогниев, Обухов (Нурисов, 77).

«Факел»: Федоров, Шумейко, Осипенко, Хайманов, Шарифи (Семенов, 72), Лукьяновс (Чхапелия, 60), Каюмов (Мануковский, 83), Амбарцумян, Молодцов, Сердюк, Мичуренков (Верулидзе, 85).

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Предупреждения: нет.

Удаления: нет.

Удары по воротам (в створ): 10 (4) — 12 (5).

Угловые: 8 — 2.

Голевые моменты: 3 — 5.

Лучшие игроки матча: Гогниев — Сердюк.

16 сентября. Краснодар. Стадион «Кубань». +29 градусов, ясно. 3221 зритель.