«Крылья Советов» с крупным счетом победили «Балтику»
«Крылья Советов» разгромили «Балтику».
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Первенство ФНЛ. 14-й тур.
«Крылья Советов» (Самара) — «Балтика» (Калининград) — 3:0 (1:0).
Голы: Корниленко, 13 (1:0), Чочиев, 57 (2:0), Самодин, 66 (3:0).
Удаление: Себаи («Балтика»), 2 ж.к.
16.09.17. Самара. Стадион «Металлург».
|16.09.2017 18:00
|основной раунд: 14-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|3:0
|Балтика
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Андрей Тихонов
|Игорь Черевченко
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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