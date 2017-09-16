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16 сентября 2017, 20:19 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Крылья Советов» с крупным счетом победили «Балтику»

«Крылья Советов» разгромили «Балтику».

Крылья Советов разгромили Балтику. Увеличить
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Первенство ФНЛ. 14-й тур.

«Крылья Советов» (Самара) — «Балтика» (Калининград) — 3:0 (1:0).

Голы: Корниленко, 13 (1:0), Чочиев, 57 (2:0), Самодин, 66 (3:0).

Удаление: Себаи («Балтика»), 2 ж.к.

16.09.17. Самара. Стадион «Металлург».

16.09.2017 18:00 основной раунд: 14-й тур Металлург
Крылья Советов 3:0 Балтика
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Андрей Тихонов Игорь Черевченко
Голы
13′ Сергей Корниленко 8
57′ Алан Чочиев 9
66′ Сергей Самодин 22
Составы
Евгений Конюхов 14
Иван Таранов 4
Али Гаджибеков 5
Жозе Феррейра Надсон 6
Алан Чочиев 9
Азер Алиев 10
Олег Ланин 64
Сергей Самодин 22
4′ Дмитрий Ятченко 3
74′ Георгий Зотов 15
Михаил Тихонов 42
60′ Срджан Мияйлович 20
Данил Кленкин 27
59′ Сергей Корниленко 8
Денис Ткачук 31
32 Евгений Помазан
15 Арсений Логашов
23 Владислав Крючков 65′
40 Никита Тимошин
93 Виталий Каленкович
77 Дмитрий Скопинцев
92 Валерий Чуперка
19 Сенин Себаи 14′ 15′
2 Александр Шешуков 80′
21 Кирилл Родионов
91 Виктор Свежов 85′ 33′
8 Артемий Малеев
7 Александр Касьян 36′
22 Антон Кобялко
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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