Дубль Калинина принес «Волгарю» победу над «Оренбургом» в матче ФНЛ
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Астраханский «Волгарь» взял верх над «Оренбургом» в матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, состоявшаяся в субботу в Астрахани, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Игорь Калинин (14-я и 39-я минуты).
«Волгарь» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Оренбург» (23) идет девятым.
Главные тренеры
|Юрий Газзаев
|Владимир Федотов
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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