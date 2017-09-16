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16 сентября 2017, 19:35 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Дубль Калинина принес «Волгарю» победу над «Оренбургом» в матче ФНЛ

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Астраханский «Волгарь» взял верх над «Оренбургом» в матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, состоявшаяся в субботу в Астрахани, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Игорь Калинин (14-я и 39-я минуты).

«Волгарь» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Оренбург» (23) идет девятым.

16.09.2017 17:00 основной раунд: 14-й тур Центральный
Волгарь 2:0 Оренбург
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Юрий Газзаев Владимир Федотов
Голы
14′ Игорь Калинин 13
39′ Игорь Калинин 13
Составы
Станислав Бучнев 22
Игорь Калинин 13
Антон Григорьев 23
Игорь Климов 24
Алексей Бердников 77
Дмитрий Кабутов 7
Андрей Бочков 8
72′ Алексей Сутормин 19
84′ Александр Болонин 20
89′ 90′ Аслан Дышеков 33
Руслан Газзаев 10
83′ Роман Акбашев 70
Олег Шалаев 18
62′ Михаил Жабкин 17
90+1′ Алексей Бабырь 9
1 Александр Руденко
6 Силвие Бегич
12 Андрей Малых
15 Дмитрий Андреев
22 Игорь Удалый
27 Артем Попов
99 Хасан Мамтов
7 Благое Георгиев 67′
10 Денис Попович
77 Владислав Кулик 46′
5 Роман Воробьев
86 Григорий Чиркин 46′
23 Сергей Бреев
90 Артем Делькин 75′ 10′
16 Михал Дюриш
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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