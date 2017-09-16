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16 сентября 2017, 18:12 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тамбов» упустил победу над «Химками» в концовке матча

«Тамбов» на выезде сыграл вничью с «Химками» в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги.

Тамбов на выезде сыграл вничью с Химками в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги. Увеличить
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Встреча прошла в Химках на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче на 36-й минуте игры открыл нападающий гостей Андрей Часовских. В концовке встречи равенство восстановил полузащитник Андрей Мостовой.

В параллельном матче 14-го тура второго по силе первенства России «Авангард» и «Ротор-Волгоград» поделили очки. Встреча прошла в Курсе на стадионе «Трудовые резервы» и закончилась со счётом 0:0.

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