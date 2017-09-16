«Енисей» обыграл ФК «Олимпиец» и стал единоличным лидером ФНЛ
Красноярский «Енисей» нанес на выезде поражение нижегородскому «Олимпийцу» и единолично возглавил турнирную таблицу первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Встреча 14-го тура ФНЛ, состоявшаяся в Дзержинске в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых отличился Сердер Сердеров (30-я минута), а еще один мяч в свои ворота на 8-й минуте забил защитник хозяев Ирек Ганиев.
В другом матче дня новосибирская «Сибирь» в гостях победила ярославский «Шинник» — 1:0.
«Енисей» набрал 34 очка и лидирует в ФНЛ, на 3 балла опережая самарские «Крылья Советов», которые свой матч в туре пока не сыграли. «Олимпиец» занимает предпоследнее 19-е место, имея в активе 10 очков.
Главные тренеры
|Николай Писарев
|Дмитрий Аленичев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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