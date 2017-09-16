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16 сентября 2017, 17:29 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Енисей» обыграл ФК «Олимпиец» и стал единоличным лидером ФНЛ

Красноярский «Енисей» нанес на выезде поражение нижегородскому «Олимпийцу» и единолично возглавил турнирную таблицу первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Красноярский Енисей нанес на выезде поражение нижегородскому Олимпийцу и единолично возглавил турнирную таблицу первенства Футбольной национальной лиги (<span class=error>ФНЛ</span>). Увеличить
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Встреча 14-го тура ФНЛ, состоявшаяся в Дзержинске в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых отличился Сердер Сердеров (30-я минута), а еще один мяч в свои ворота на 8-й минуте забил защитник хозяев Ирек Ганиев.

В другом матче дня новосибирская «Сибирь» в гостях победила ярославский «Шинник» — 1:0.

«Енисей» набрал 34 очка и лидирует в ФНЛ, на 3 балла опережая самарские «Крылья Советов», которые свой матч в туре пока не сыграли. «Олимпиец» занимает предпоследнее 19-е место, имея в активе 10 очков.

16.09.2017 15:00 основной раунд: 14-й тур Химик
Олимпиец 0:2 Енисей
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Николай Писарев Дмитрий Аленичев
Голы
88 Ирек Ганиев 8′
7 Сердер Сердеров 30′
Составы
Михаил Бородько 77
Кирилл Маляров 2
39′ Артем Абрамов 4
Ирек Ганиев 88
Тимур Аюпов 5
34′ Даниил Фомин 74
77′ Андрей Хрипков 90
46′ Дмитрий Щербак 3
Михаил Сорочкин 9
57′ Сергей Каретник 8
Владимир Гогберашвили 87
80′ Игорь Горбунов 11
Виктор Карпухин 91
75′ Игорь Ламбарский 20
Вадим Манзон 29
47 Михаил Филиппов
19 Константин Гарбуз
27 Павел Рожков 66′
44 Никита Чичерин
8 Владимир Камеш 28′
21 Егор Иванов
9 Андрей Козлов
7 Сердер Сердеров 66′
38 Артур Малоян
12 Александр Новиков 50′
39 Максим Васильев
77 Вадим Стеклов 41′ 4′
55 Алексей Исаев 90+3′
90 Александр Ломакин 46′
14 Максим Семакин
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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