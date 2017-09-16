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16 сентября 2017, 16:14 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Гол Сакалы принёс «Спартаку-2» победу над «Томью»

В матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Спартак-2» обыграл в гостях «Томь» со счётом 2:1.

Красно-белые вышли вперёд на 15-й минуте, когда точным ударом отметился Данил Полубояринов. Хозяев сумели достаточно быстро отыграться — на 23-й минуте счёт сравнял Анте Пульич. Победный мяч гости забили за 10 минут до конца основного времени второго тайма — отличился Фэшн Сакала.

В таблице первенства ФНЛ «Спартак-2» (23 очка) располагается на шестой строчке, а «Томь» (14) занимает 12-е место.

16.09.2017 14:00 основной раунд: 14-й тур Труд
Томь 1:2 Спартак-2
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Валерий Петраков Дмитрий Гунько
Голы
23′ Анте Пульич 6
88 Данил Полубояринов 15′
60 Джуниор Фэшн Сакала 80′
Составы
Юрий Шафинский 1
Томас Микуцкис 5
Анте Пульич 6
Сергей Зуйков 23
Павел Деобальд 11
Алексей Померко 16
Роман Войдель 20
85′ Дмитрий Сасин 7
Анзор Саная 10
63′ Андрей Иванов 2
Александр Соболев 9
70′ Антон Макурин 31
83′ Эдвинас Гирдвайнис 93
95 Владислав Терешкин
31 Олег Красильниченко
44 Александр Лихачев 36′
46 Артем Мамин
78 Павел Лелюхин
93 Артем Сокол
49 Идриса Сиди Самбу
60 Джуниор Фэшн Сакала
92 Николай Рассказов 46′
79 Александр Руденко
27 Александр Ломовицкий 70′
66 Сильванус Нимели 90+3′
88 Данил Полубояринов 90′
28 Егор Рудковский
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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