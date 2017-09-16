Гол Сакалы принёс «Спартаку-2» победу над «Томью»

Красно-белые вышли вперёд на 15-й минуте, когда точным ударом отметился Данил Полубояринов. Хозяев сумели достаточно быстро отыграться — на 23-й минуте счёт сравнял Анте Пульич. Победный мяч гости забили за 10 минут до конца основного времени второго тайма — отличился Фэшн Сакала.

В таблице первенства ФНЛ «Спартак-2» (23 очка) располагается на шестой строчке, а «Томь» (14) занимает 12-е место.