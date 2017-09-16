Гол Сакалы принёс «Спартаку-2» победу над «Томью»
В матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Спартак-2» обыграл в гостях «Томь» со счётом 2:1.
В таблице первенства ФНЛ «Спартак-2» (23 очка) располагается на шестой строчке, а «Томь» (14) занимает 12-е место.
Главные тренеры
|Валерий Петраков
|Дмитрий Гунько
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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