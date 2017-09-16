«Луч-Энергия» не удержал победный счёт в матче с «Зенитом-2»
В матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги во Владивостоке встречались «Луч-Энергия» и петербургский «Зенит-2».
Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд на 15-й минуте, когда точным ударом отметился Руслан Гордиенко. Отыграться гости сумели на 81-й минуте — счёт сравнял Илья Зуев.
В таблице первенства ФНЛ «Зенит-2» (13 очков) располагается на 14-й строчке, а «Луч-Энергия» (12) занимает 15-е место.
|16.09.2017 11:00
|Зрители 1550
|основной раунд: 14-й тур
|Динамо
|Луч-Энергия
|1:1
|Зенит-2
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Жолт Хорняк
|Анатолий Давыдов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Дмитрий Недвижай (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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