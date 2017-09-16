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16 сентября 2017, 13:14 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Луч-Энергия» не удержал победный счёт в матче с «Зенитом-2»

В матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги во Владивостоке встречались «Луч-Энергия» и петербургский «Зенит-2».

Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 15-й минуте, когда точным ударом отметился Руслан Гордиенко. Отыграться гости сумели на 81-й минуте — счёт сравнял Илья Зуев.

В таблице первенства ФНЛ «Зенит-2» (13 очков) располагается на 14-й строчке, а «Луч-Энергия» (12) занимает 15-е место.

16.09.2017 11:00 Зрители 1550 основной раунд: 14-й тур Динамо
Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жолт Хорняк Анатолий Давыдов
Голы
16′ Руслан Гордиенко 9
58 Илья Зуев 80′
Составы
Александр Котляров 1
Максим Насадюк 3
Астемир Соблиров 14
Кирилл Марущак 18
Деян Болевич 90
Семен Фомин 4
Андрей Мязин 87
81′ Ишхан Гелоян 7
Александр Носов 10
61′ 62′ Антон Килин 8
Дмитрий Тихий 6
76′ Руслан Гордиенко 9
Максим Машнев 19
86′ Амир Бажев 29
Артем Макарчук 73
71 Егор Бабурин
56 Данил Круговой
58 Илья Зуев
96 Томас Рукас
38 Леон Мусаев
46 Виталий Горулев
97 Илья Камышев
33 Андрей Панюков
37 Владислав Сиротов 70′
78 Александр Некрасов
67 Никита Андреев 67′
49 Дмитрий Плетнев
98 Александр Еловских 72′
32 Николай Прудников
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Дмитрий Недвижай (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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