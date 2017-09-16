Дуэль Тихонова и Черевченко, Писарев vs Аленичев

МАТЧ ТУРА НА «МЕТАЛЛУРГЕ»

Самара не в первый уже раз за последнее время примет центральный матч тура, и пока в играх с оппонентами из лидирующей группы «Крылья Советов» с точки зрения результата выглядят безупречно. Ярко стартовавший «Волгарь», питерское «Динамо», «Тамбов» — все покинули Самару на щите, да еще и без забитых мячей. Теперь на берега Волги в гости к одному из лидеров турнира пожалует «Балтика», которую «Крылья» в позапрошлом сезоне дважды обыграли 2:0, и те успехи прекрасно помнят отметившиеся тогда забитыми мячами Таранов, Ткачук и Ятченко.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 14, 16.09.2017, 18:00 -:- Крылья Советов Балтика

Пожалуй, предстоящий поединок в большей степени важен для допустивших внеплановую потерю в прошлом туре подопечных Игоря Черевченко. И не столько с точки зрения турнирных перспектив, сколько в плане обретения уверенности в собственных силах в процессе сражения за одну из путевок в премьер-лигу. У балтийцев уже есть негативный опыт дуэлей с находящимся на ходу прямым конкурентом, и вряд ли кто-то забыл, как болезненно калининградцы пережили разгромное поражение от «Енисея». С другой стороны, в этом сезоне они выиграли оба гостевых матча повышенной сложности — в Оренбурге и в Москве у «Спартака-2».

«БАЛТИКУ» ПИСАРЕВ ОСТАНОВИЛ. А «ЕНИСЕЙ»?

У двух бывших спартаковцев — Николая Писарева и Дмитрия Аленичева — сейчас полярное настроение. «Енисей» возглавляет турнирную таблицу, у лучшего снайпера ФНЛ Андрея Козлова 13 голов в тринадцати турах, а беспроигрышная серия достигла восьми матчей (+7=1). Тем не менее, Аленичев даже после четырех голов в ворота «Луча-Энергии» не только не называет игру близкой к идеалу, но и заводит речь о том, что забить его подопечные могли гораздо больше. Читается это, как стремление к совершенству и призыв к футболистам не сбавлять оборотов, дабы исключить недооценку соперника.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 14, 16.09.2017, 15:00 -:- Олимпиец Енисей

Порой расслабленности и впрямь не избежать, что, впрочем, не мешает «Енисею» стабильно брать свои очки. На данный момент сибиряки оступались только в дуэлях с прямыми конкурентами — питерским «Динамо» и «Тамбовом», так что «Олимпийцу» в субботу не позавидуешь. С другой стороны, кто сказал, что легко будет красноярцам, надолго потерявшим из-за разрыва крестообразной связки Артура Саркисова? Да, подопечные Писарева давно не выигрывают, однако добытая в прошлом туре ничья в Калининграде равносильна победе.

Помножьте положительные эмоции на козыри в виде своего поля, и волжане уже не кажутся обреченными даже в отсутствие заработавшего дисквалификацию новичка Александра Филина. Тем более, в субботу футболисты «Олимпийца» будут играть персонально за врача команды Олега Винокурова, потерявшего в автокатастрофе дочь. Добавим, что в заявку нижегородцев в пятницу внесли начинавшего сезон в «Арарате» полузащитника Евгения Стуканова.

ТОЧИЛИН И ТАЛАЛАЕВ ПРОТИВ АУТСАЙДЕРОВ

Занимающих соответственно третье и четвертое место питерское «Динамо» и «Тамбов» ждут встречи с командами из нижней части таблицы, которые недавно поменяли главных тренеров. Есть ощущение, что сложнее придется команде Александра Точилина. Во-первых, бело-голубые сенсационно уступили на своем поле «Авангарду». Во-вторых, работа Владимира Маминова с «Тюменью» начала давать плоды. Два тура команда привыкала к требованиям нового наставника, а с третьей попытки отправила в нокаут лишившийся из-за этого места в лидирующем квартете «Шинник».

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 14, 16.09.2017, 16:00 -:- Химки Тамбов

Вернувшемуся в первую четверку «Тамбову», как кажется, должно быть проще. Команда Андрея Талалаева, еще и дозаявившая в четверг экс-хавбека «Мордовии» Павла Игнатовича, элементарно сильнее «Химок». Те не знают побед на протяжении уже десяти туров, а возвращение на тренерский мостик Александра Ирхина обернулось сокрушительным поражением в Оренбурге. Удастся ли специалисту привести подмосковных футболистов в чувство и заставить их вспомнить прошлый сезон, когда красно-черные взяли у «Тамбова» четыре очка (0:0, 1:0)?

БИДЖИЕВ ДЕБЮТИРУЕТ В ДУЭЛИ С ЕСИПОВЫМ

Зачастую смена тренеров происходит неожиданно, однако в Курске все прошло планово и спокойно. Настолько, что в какой-то момент возникли вопросы: а нужны ли «Авангарду» перемены? Подавшего в отставку Игоря Беляева спрашивали об этом, когда он уже в роли исполняющего обязанности главного тренера сумел прервать полуторамесячную безвыигрышную серию, однако специалист подчеркнул: его решение было обдуманным и взвешенным. Сенсационная победа в Санкт-Петербурге над «Динамо» ничего не изменила, и Беляев окончательно освободил свой пост, когда клубное руководство завершило поиск нового наставника.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 14, 16.09.2017, 16:00 -:- Авангард К Ротор-Волгоград

Им стал известный в прошлом голкипер Хасанби Биджиев, до этого возглавлявший нальчикский «Спартак». Там же работал и его давний товарищ по «Локомотиву» Игорь Чугайнов, который тоже вошел в тренерский штаб «Авангарда», где продолжит трудиться и Беляев. Любопытно, что первый матч с новым тренером команда проведет на своем поле против аутсайдера первенства «Ротора». Вроде бы рядовое событие, но дело в том, что наставником волжан является уроженец Курской области Валерий Есипов, начинавший в «Авангарде» как игровую, так и тренерскую карьеру. И для него матч в родных краях во многом определяющий.

ОСТАНОВЯТ ЛИ ПАНЮКОВА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ?

Пусть история и не любит сослагательного наклонения, можно быть уверенным: «Зенит-2» занимал бы более высокое место в таблице, спор лучших снайперов первенства был бы по-настоящему ожесточенным, если бы питерцы с самого начала сезона внесли в заявку Андрея Панюкова. Форвард, побывавший летом на сборах под началом Роберто Манчини, ворвался в ФНЛ, словно комета, и поставил голы на поток. В пяти играх их у Панюкова набралось семь, и по средней результативности он превосходит красноярца Козлова. А команда Анатолия Давыдова с новым форвардом набрала в пяти турах на два очка больше, чем в восьми предыдущих.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 14, 16.09.2017, 11:00 -:- Луч-Энергия Зенит-2