Дуэль Тихонова и Черевченко, Писарев vs Аленичев
«СЭ» представляет пять главных интриг 14-го тура первенства ФНЛ.
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МАТЧ ТУРА НА «МЕТАЛЛУРГЕ»
Самара не в первый уже раз за последнее время примет центральный матч тура, и пока в играх с оппонентами из лидирующей группы «Крылья Советов» с точки зрения результата выглядят безупречно. Ярко стартовавший «Волгарь», питерское «Динамо», «Тамбов» — все покинули Самару на щите, да еще и без забитых мячей. Теперь на берега Волги в гости к одному из лидеров турнира пожалует «Балтика», которую «Крылья» в позапрошлом сезоне дважды обыграли 2:0, и те успехи прекрасно помнят отметившиеся тогда забитыми мячами Таранов, Ткачук и Ятченко.
Пожалуй, предстоящий поединок в большей степени важен для допустивших внеплановую потерю в прошлом туре подопечных Игоря Черевченко. И не столько с точки зрения турнирных перспектив, сколько в плане обретения уверенности в собственных силах в процессе сражения за одну из путевок в
«БАЛТИКУ» ПИСАРЕВ ОСТАНОВИЛ. А «ЕНИСЕЙ»?
У двух бывших спартаковцев — Николая Писарева и Дмитрия Аленичева — сейчас полярное настроение. «Енисей» возглавляет турнирную таблицу, у лучшего снайпера ФНЛ Андрея Козлова 13 голов в тринадцати турах, а беспроигрышная серия достигла восьми матчей (+7=1). Тем не менее, Аленичев даже после четырех голов в ворота «Луча-Энергии» не только не называет игру близкой к идеалу, но и заводит речь о том, что забить его подопечные могли гораздо больше. Читается это, как стремление к совершенству и призыв к футболистам не сбавлять оборотов, дабы исключить недооценку соперника.
Порой расслабленности и впрямь не избежать, что, впрочем, не мешает «Енисею» стабильно брать свои очки. На данный момент сибиряки оступались только в дуэлях с прямыми конкурентами — питерским «Динамо» и «Тамбовом», так что «Олимпийцу» в субботу не позавидуешь. С другой стороны, кто сказал, что легко будет красноярцам, надолго потерявшим
Помножьте положительные эмоции на козыри в виде своего поля, и волжане уже не кажутся обреченными даже в отсутствие заработавшего дисквалификацию новичка Александра Филина. Тем более, в субботу футболисты «Олимпийца» будут играть персонально за врача команды Олега Винокурова, потерявшего в автокатастрофе дочь. Добавим, что в заявку нижегородцев в пятницу внесли начинавшего сезон в «Арарате» полузащитника Евгения Стуканова.
ТОЧИЛИН И ТАЛАЛАЕВ ПРОТИВ АУТСАЙДЕРОВ
Занимающих соответственно третье и четвертое место питерское «Динамо» и «Тамбов» ждут встречи с командами из нижней части таблицы, которые недавно поменяли главных тренеров. Есть ощущение, что сложнее придется команде Александра Точилина.
Вернувшемуся в первую четверку «Тамбову», как кажется, должно быть проще. Команда Андрея Талалаева, еще и дозаявившая в четверг
БИДЖИЕВ ДЕБЮТИРУЕТ В ДУЭЛИ С ЕСИПОВЫМ
Зачастую смена тренеров происходит неожиданно, однако в Курске все прошло планово и спокойно. Настолько, что в
Им стал известный в прошлом голкипер Хасанби Биджиев, до этого возглавлявший нальчикский «Спартак». Там же работал и его давний товарищ по «Локомотиву» Игорь Чугайнов, который тоже вошел в тренерский штаб «Авангарда», где продолжит трудиться и Беляев. Любопытно, что первый матч с новым тренером команда проведет на своем поле против аутсайдера первенства «Ротора». Вроде бы рядовое событие, но дело в том, что наставником волжан является уроженец Курской области Валерий Есипов, начинавший в «Авангарде» как игровую, так и тренерскую карьеру. И для него матч в родных краях во многом определяющий.
ОСТАНОВЯТ ЛИ ПАНЮКОВА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ?
Пусть история и не любит сослагательного наклонения, можно быть уверенным: «Зенит-2» занимал бы более высокое место в таблице, спор лучших снайперов первенства был бы
Продлится ли серия Панюкова во Владивостоке? Учитывая, что Андрей посылает мяч в сетку даже в тех встречах, которые
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