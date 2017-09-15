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15 сентября 2017, 10:06 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Ткачук и болельщики «Крыльев» помогли 6-летнему Кириллу

В последний день лета полузащитник «Крыльев» Денис Ткачук навестил мальчика, борющегося за жизнь — Кирилла Макина.

У 6-летнего ребенка врожденный недуг: сложное генетическое заболевание иммунной системы: хроническая гранулематозная болезнь, первичный иммунодефицит. Денис Ткачук откликнулся на просьбу о помощи и приехал к Кириллу в гости, сыграл с ним в футбол и вручил мальчику специальные подарки от клуба. Новость о срочном сборе средств на лечение мальчика была опубликована на сайте «Крыльев» вместе с подробным видеосюжетом на клубном ТВ. После этого на зов о помощи откликнулись сотни людей: как болельщики «Крыльев», так и другие неравнодушные люди. Все желающие, помимо материальной помощи, выражали семье Макиных моральную поддержку. В результате за несколько дней была собрана необходимая сумма, и сбор средств был временно приостановлен. На днях семье Макиных пришло приглашение от доктора в швейцарскую клинику на первый термин для Кирилла. Дальнейшее лечение будет зависеть от посещения Кириллом этой клиники и приема у доктора. Родители Кирилла обратились через клубный сайт ко всем неравнодушным людям, оказавшим материальную и моральную поддержку:

— Благодаря вам, дорогие друзья, у мальчика появилась надежда на благополучное лечение.

Мы будем следить за прогрессом выздоровления Кирилла и дальнейшей судьбой мальчика, сообщая об этом на всех информационных ресурсах «Крыльев Советов».

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Новости Первого дивизиона

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