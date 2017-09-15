В основном победу за явным преимуществом одерживает автор голевой передачи Андрей Мостовой, а в народном рейтинге первое место достается Эдуарду Байчоре (12).

Остальные голоса распределились следующим образом: Илья Кузьмичев (4), Максим Батов (2) и Иван Беликов с Андреем Мостовым набрали по 1-му баллу.