Мостовой стал лучшим игроком матча «Оренбург» — «Химки» по версии болельщиков
ФК «Химки» подвели итоги голосования среди болельщиков, где определялся лучший игрок матча «Оренбург» — «Химки».
В основном победу за явным преимуществом одерживает автор голевой передачи Андрей Мостовой, а в народном рейтинге первое место достается Эдуарду Байчоре (12).
Остальные голоса распределились следующим образом: Илья Кузьмичев (4), Максим Батов (2) и Иван Беликов с Андреем Мостовым набрали по 1-му баллу.
Главные тренеры
|Владимир Федотов
|Олег Стогов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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