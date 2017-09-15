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15 сентября 2017, 9:18 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Мостовой стал лучшим игроком матча «Оренбург» — «Химки» по версии болельщиков

ФК «Химки» подвели итоги голосования среди болельщиков, где определялся лучший игрок матча «Оренбург» — «Химки».

В основном победу за явным преимуществом одерживает автор голевой передачи Андрей Мостовой, а в народном рейтинге первое место достается Эдуарду Байчоре (12).

Остальные голоса распределились следующим образом: Илья Кузьмичев (4), Максим Батов (2) и Иван Беликов с Андреем Мостовым набрали по 1-му баллу.

10.09.2017 16:00 Зрители 2713 основной раунд: 13-й тур Газовик
Оренбург 5:2 Химки
Первый тайм: 4:1
Главные тренеры
Владимир Федотов Олег Стогов
Голы
13′ Григорий Чиркин 86
26′ Артем Делькин 90
31′ Дмитрий Андреев 15
43′ Дмитрий Андреев 15
88′ Артем Делькин 90
37 Федор Дворников 37′
11 Илья Кузьмичев 69′
Составы
Александр Руденко 1
Андрей Малых 12
Дмитрий Андреев 15
Игорь Удалый 22
Благое Георгиев 7
Артем Попов 27
Артем Делькин 90
88′ Силвие Бегич 6
Михал Дюриш 16
59′ Роман Воробьев 5
82′ Денис Попович 10
63′ Григорий Чиркин 86
90+4′ Сергей Бреев 23
74′ Хасан Мамтов 99
Сергей Серченков 85
1 Эдуард Байчора
6 Никита Лапин
25 Диего Малания
27 Кирилл Заика
9 Андрей Мостовой
14 Николай Тюнин
37 Федор Дворников
5 Алексей Шумских 39′ 15′
4 Айдар Лисинков
7 Максим Батов 80′
45 Евгений Горячев
19 Денис Талалай 63′ 5′
8 Максим Яковлев
77 Иван Беликов 45′
11 Илья Кузьмичев 57′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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