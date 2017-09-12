Гендиректор «Ротора»: Отставка Есипова? На данную минуту речь о ней не идет

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По нашим данным, после 11-го тура первенства ФНЛ Есипову давали две игры на исправление ситуации: в первой волгоградцы разгромили дома «Зенит-2» — 4:1, однако в воскресенье уступили в Воронеже «Факелу» — 0:2, снова опустившись на последнюю строчку в таблице.

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский на сей счет высказался неопределенно:

— Возможная отставка Есипова? На данную минуту речь о ней не идет. Другой конкретики пока у меня нет. К матчу в Курске готовимся в плановом режиме. Естественно, выступление команды никого не устраивает — как можно быть довольным 20-м местом? Надо исправлять ситуацию.

Добавим, что в 13 турах «Ротор» набрал 9 очков.