Дюжина лучших

Завершился очередной блиц-отрезок нашего первенства. Все тренеры команд, от лидера до аутсайдера, сетуют на то, что футболисты не успевают восстанавливаться. Послушаешь их, и понимаешь, насколько тяжело сейчас игрокам. А ведь играют, да некоторые ещё и как играют! Они не просто лучшие, а ещё и «железные». Чтобы отметить всех, запомнившихся в этом туре, пойдём на некоторые перестановки игроков по позициям.

ВРАТАРЬ. БУЧНЕВ СТАНИСЛАВ, «ВОЛГАРЬ» (1).

Новосибирцы много и часто били по воротам Станислава. Достаточно сказать, что только в створ ворот они попали 11 раз. И то, что астраханцы увозят из Сибири завоёванный балл, большая заслуга вратаря.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК. КОНСТАНТИН ГАРБУЗ, «ЕНИСЕЙ» (3).

Активность Константина в матче с «Лучом» привела к тому, что на его счету по системе «гол+пас» в этой игре 2 балла — забитый мяч, и точная подача с угла поля.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК. ДМИТРИЙ АНДРЕЕВ, «ОРЕНБУРГ» (2).

В игре с «Химками» Дмитрий не только выиграл весь верх, но и сумел дважды поразить ворота соперника, что, согласитесь, для игрока его амплуа случается не так уж часто.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК. АРТУР ЮСУПОВ, «ТЮМЕНЬ» (1).

Как не отметить игрока, который провёл очень качественный матч с непростым соперником — «Шинником». На счёту у Артура забитый мяч и скидка на пустой угол для Лешонка.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. ИЛЬНУР АЛЬШИН, «АВАНГАРД» (1).

Гол-жаворонок Ильнура сломал все тактические планы динамовцев, вынужденных с первых минут встречи чувствовать себя на родном стадионе некомфортно.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ, «ОРЕНБУРГ» (1).

Четыре гола забили «газовики» в первом тайме — и во всех поучаствовал Благо. Трижды его подачи с угла поля, пусть и не сразу, но помогали отличиться партнёрам, Ну, и Делькин может поблагодарить полузащитника за точную передачу на гол.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. АРТУР САРКИСОВ, «ЕНИСЕЙ» (1).

В этом сезоне это был лучший матч Артура за «Енисей». Нападающий сборной Армении забил сам, и разогнал такую красивую атаку, которая в итоге закончилась голом Гарбуза. Жаль, что футболист был вынужден покинуть поле из-за травмы.

НАПАДАЮЩИЙ. СЕРГЕЙ САМОДИН, «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (1).

Забил сам — помоги товарищу. Так Сергей и сделал. Сам послал мяч в ворота «Спартака-2», подкараулив ошибку защитника, и помог отличиться Денису Ткачуку.

НАПАДАЮЩИЙ. АЛЕКСЕЙ СКВОРЦОВ, «ТАМБОВ» (2).

Очень уверенно чувствует себя полузащитник на месте нападающего. Он и перед игрой с «Томью» был лучшим бомбардиром команды, а забив сибирякам, только укрепился на этой позиции. А ведь было ещё и попадание в штангу.

НАПАДАЮЩИЙ. АНДРЕЙ КОЗЛОВ, «ЕНИСЕЙ» (5).

Седьмой матч подряд забивает Андрей, и довёл свой лицевой счёт до 13 голов. Но нападающий показал и пример командной игры. Не пожадничал, и выдал прекрасный пас на гол Саркисову.

НАПАДАЮЩИЙ. АРТЁМ ДЕЛЬКИН, «ОРЕНБУРГ» (1).

Вернувшись в Оренбург, Артём, под руководством Федотова, снова почувствовал вкус и игре. И на доверие тренера ответил забитыми голами. В игре с «Химками» на его счету дубль.

ТРЕНЕР. АНДРЕЙ ТИХОНОВ, «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (1).

С третьей попытки Андрей Валерьевич всё же «расколол» этот орех в лице московского «Спартака-2». Обучаемость и подготовка к матчу налицо.