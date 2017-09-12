Заявление «Оренбурга» относительно инцидента после матча с «Крыльями»

События происходили на лестничном марше Северной трибуны стадиона (на выходе со стадиона) в то время, когда проводилось задержание правонарушителей, зажигавших пиротехнические изделия во время матча. В подтверждение этому имеются записи с камер видеонаблюдения стадиона.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 11, 2.09.2017, 16:00 3:2 Оренбург Крылья Советов

Проникновения полиции и Росгвардии на сам сектор гостей не было. Никакой провокации со стороны силовых ведомств во время игры не происходило. Благодаря современным системам видеонаблюдения нарушители были выявлены в ходе матча, и сотрудникам правоохранительных органов необходимо было исполнить свои обязанности — задержать подозреваемых и составить на них административные протоколы.

На лестничном марше (на выходе со стадиона) произошло неподчинение органам правопорядка, было оказано физическое сопротивление, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов при исполнении своих служебных обязанностей.