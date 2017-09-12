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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30975976/
12 сентября 2017, 10:46 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Заявление «Оренбурга» относительно инцидента после матча с «Крыльями»

В связи с появившимися в ряде СМИ инсинуациями относительно инцидента правоохранительных органов с самарскими болельщиками по завершении матча «Оренбург» — «Крылья Советов» сообщаем, что произошедшие события состоялись после финального свистка (а не во время матча, как сообщают некоторые издания и болельщики).

События происходили на лестничном марше Северной трибуны стадиона (на выходе со стадиона) в то время, когда проводилось задержание правонарушителей, зажигавших пиротехнические изделия во время матча. В подтверждение этому имеются записи с камер видеонаблюдения стадиона.

Проникновения полиции и Росгвардии на сам сектор гостей не было. Никакой провокации со стороны силовых ведомств во время игры не происходило. Благодаря современным системам видеонаблюдения нарушители были выявлены в ходе матча, и сотрудникам правоохранительных органов необходимо было исполнить свои обязанности — задержать подозреваемых и составить на них административные протоколы.

На лестничном марше (на выходе со стадиона) произошло неподчинение органам правопорядка, было оказано физическое сопротивление, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов при исполнении своих служебных обязанностей.

Далее потребовалось вмешательство сил Росгвардии для погашения конфликта и задержания нарушителей. Все интервью с болельщиками ФК «Крылья Советов» сводятся к одному и тому же (цитата «Комсомольская правда», Самара): «4 полицейских из толпы начали кого-то вытаскивать. Болельщики, естественно, начали защищать, оттаскивая своего. Потом сразу же залетел ОМОН». Не естественно это! В данной ситуации естественным было бы не препятствовать законным требованиям полиции. Защищая нарушителей и препятствуя исполнению закона, защищающие сами автоматически становятся нарушителями. Считаем, что все действия полиции и Росгвардии в сложившихся обстоятельствах были логичны и оправданны, в связи с чем спекулировать данной темой и трактовать ее в своих интересах в данной ситуации неуместно.

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