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12 сентября 2017, 8:22 | Футбол: Первый дивизион | Volga News

«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2»

В матче 13-го тура первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги «Крылья Советов» на выезде в Москве уверенно обыграли «Спартак-2» — 3:0, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Первый гол волжане забили на 38-й минуте. После подачи от Азера Алиева с правого фланга мяч в сетку ворот «Спартака-2» головой отправил Сергей Корниленко — 1:0.

Во второй раз оборона «красно-белых» капитулировала на 62-й минуте. Артем Мамин ошибся с выносом мяча и выкатил снаряд прямо на Сергея Самодина. Нападающий «Крыльев» не промахнулся и следующим касанием расстрелял ворота «Спартака-2» — 2:0.

Третий мяч в сетку ворот хозяев влетел на 85-й минуте после удара Дениса Ткачука — 3:0.

В итоге 3:0. Наша команда набрала очередные три очка и продолжает делить первое место с красноярским «Енисеем». Следующий матч самарцы проведут 16 сентября. На «Металлурге» подопечные Андрея Тихонова сыграют с «Балтикой» из Калининграда. Начало встречи — в 19:00.
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