Тихонов разгромил «Спартак-2». И догнал Аленичева

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«Спартак» не покидал высший дивизион с 1976 года, но в ФНЛ он повсюду. Начиная со «Спартака-2», который призван готовить кадры для первой команды. И заканчивая многочисленными экс-красно-белыми, раскиданными по регионам. Взять только отчетный 13-й тур: «Тюмень» оформила первую победу при Маминове благодаря голу Лешонка, ничью «Кубани» в Петербурге принес мяч Обухова, «Олимпиец» Писарева в меньшинстве отстоял ничью в Калининграде. И так далее.

Но главные герои лиги со спартаковским прошлым очевидны — это тренеры лидирующих «Енисея» и «Крыльев» — Аленичев и Тихонов. Первый на глазах Карпина разгромил в воскресенье «Луч». А второй совместил приятное с полезным: набрал три очка в Москве и заодно искупался в любви красно-белых фанатов. Самарских, разумеется, тоже.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">А в Сокольниках уже все готово к матчу <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA2%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2?src=hash">#Спартак2КрыльяСоветов</a>! Команды уже на стадионе. Начнём в 16:00 <a href="https://t.co/bmQk7loQ3f">pic.twitter.com/bmQk7loQ3f</a></p>— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <a href="https://twitter.com/fcsm_official/status/907208790503817217">11 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В Сокольниках спартаковскую легенду встретили максимально тепло. Более того, ближе к концу встречи трибуна с поклонниками красно-белых и гостевой сектор устроили перекличку: одни выкрикивали «Андрей», вторые отвечали «Тихонов». Тренер, не отрывая взгляд от происходящего на поле, поблагодарил зрителей аплодисментами.

Что же до матча, то класс «Крыльев» на фоне второй команды спартаковцев не то чтобы бросался в глаза, но в решающие моменты именно этот фактор склонил чашу весов в пользу самарцев. Поначалу подопечные Гунько огрызались: рвались на ударные позиции Давыдов и Сакала, опасно бил со штрафного Пантелеев. Однако гол опытнейшего Корниленко, перепрыгнувшего оппонентов, остудил пыл хозяев. А во втором тайме еще один форвард-ветеран Самодин воспользовался ошибкой защиты и снял последние вопросы о победителе. Примечательно, что у Корниленко киевское и зенитовское прошлое, а у Самодина — армейское. Кому как не им огорчать «Спартак».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Перекличка фанатов "Спартака" и "Крыльев". <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash">#тихонов</a> <a href="https://t.co/UELz0jLUxp">pic.twitter.com/UELz0jLUxp</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/907252015658672128">11 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ткачук своим красивым ударом под перекладину довел счет до неприличного, тем не менее это не отбило у болельщиков желания пофотографироваться с Тихоновым, из-за чего пресс-конференция началась с запозданием.

— Мы прекрасно знали, что спартаковская молодежь — команда настроения. Если дать ей играть в то, что она умеет, то будет очень тяжело. В прошлом году, работая с «Енисеем», с этим столкнулся. Действовали тогда робко и проиграли. Сейчас получилось сыграть более агрессивно, сказалось и мастерство моих футболистов.

При этом хочу отметить, насколько первая лига сложный турнир. Игроков нужно восстанавливать, хочется что-то поправить, но времени на это физически не хватает. Тренировочного процесса практически нет, — пожаловался Тихонов.

— Совсем скоро вас ждет матч с «Енисеем». Что скажете о соседе по таблице?

— Слежу только за своей командой. Мои ребята молодцы. Для нас сейчас все матчи особенные. Плюс мне хватает воспитания не комментировать другие команды, как делают некоторые тренеры.

— Приятно было, что вас поддерживали болельщики обеих команд?

— Благодарен им. Спартаковцы меня помнят. А болельщики «Крыльев», наверное, уважают.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Грустный Гунько после разгрома от Тихонова <a href="https://t.co/qVDhQ8PJ7e">pic.twitter.com/qVDhQ8PJ7e</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/907267213517869056">11 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Мы уступили во всех компонентах, — признал тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько. — В первом тайме была надежда на быстрые атаки, но не смогли реализовать моменты. А во втором тайме, уступая в счете, создать голевые возможности уже не смогли. Но против такой квалифицированной команды, которая по праву идет на первом месте, сложно было ожидать обилия шансов.

Филипп ПАПЕНКОВ

из Сокольников.