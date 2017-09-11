Тихонов разгромил «Спартак-2». И догнал Аленичева
«Крылья Советов» Андрея Тихонова крупно обыграли в гостях вторую команду «Спартака» и снова сравнялись по очкам с «Енисеем» Дмитрия Аленичева.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Спартак» не покидал высший дивизион с 1976 года, но в ФНЛ он повсюду. Начиная со «Спартака-2», который призван готовить кадры для первой команды. И заканчивая многочисленными
Но главные герои лиги со спартаковским прошлым очевидны — это тренеры лидирующих «Енисея» и «Крыльев» — Аленичев и Тихонов. Первый на глазах Карпина разгромил в воскресенье «Луч». А второй совместил приятное с полезным: набрал три очка в Москве и заодно искупался в любви
В Сокольниках спартаковскую легенду встретили максимально тепло. Более того, ближе к концу встречи трибуна с поклонниками
Что же до матча, то класс «Крыльев» на фоне второй команды спартаковцев не то чтобы бросался в глаза, но в решающие моменты именно этот фактор склонил чашу весов в пользу самарцев. Поначалу подопечные Гунько огрызались: рвались на ударные позиции Давыдов и Сакала, опасно бил со штрафного Пантелеев. Однако гол опытнейшего Корниленко, перепрыгнувшего оппонентов, остудил пыл хозяев. А во втором тайме еще один
Ткачук своим красивым ударом под перекладину довел счет до неприличного, тем не менее это не отбило у болельщиков желания пофотографироваться с Тихоновым,
— Мы прекрасно знали, что спартаковская молодежь — команда настроения. Если дать ей играть в то, что она умеет, то будет очень тяжело. В прошлом году, работая с «Енисеем», с этим столкнулся. Действовали тогда робко и проиграли. Сейчас получилось сыграть более агрессивно, сказалось и мастерство моих футболистов.
При этом хочу отметить, насколько первая лига сложный турнир. Игроков нужно восстанавливать, хочется
— Совсем скоро вас ждет матч с «Енисеем». Что скажете о соседе по таблице?
— Слежу только за своей командой. Мои ребята молодцы. Для нас сейчас все матчи особенные. Плюс мне хватает воспитания не комментировать другие команды, как делают некоторые тренеры.
— Приятно было, что вас поддерживали болельщики обеих команд?
— Благодарен им. Спартаковцы меня помнят. А болельщики «Крыльев», наверное, уважают.
— Мы уступили во всех компонентах, — признал тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько. — В первом тайме была надежда на быстрые атаки, но не смогли реализовать моменты. А во втором тайме, уступая в счете, создать голевые возможности уже не смогли. Но против такой квалифицированной команды, которая по праву идет на первом месте, сложно было ожидать обилия шансов.
Филипп ПАПЕНКОВ
из Сокольников.
|11.09.2017 16:00
|Зрители 567
|основной раунд: 13-й тур
|Спартак (4-е поле)
|Спартак-2
|0:3
|Крылья Советов
|Первый тайм: 0:1
|Дмитрий Гунько
|Андрей Тихонов
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
- Вышел из игры
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