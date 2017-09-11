Тихонов: Футболисты «Крыльев Советов» могли забить «Спартаку-2» больше трех мячей

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В понедельник «Крылья Советов» в матче 13-го тура ФНЛ в гостях обыграли московский «Спартак-2» со счетом 3:0.

«Прекрасно знали, что спартаковская молодежь может удивить, но для “Крыльев” сейчас каждый матч имеет огромное значение. Для нас нет разницы, против какой команды играть, ребята выходят на каждый матч как на кубковый. Думаю, что сегодня заслуженно взяли три очка — футболисты забили три гола, но по моментам могли забить и больше», — сказал Тихонов.

По словам главного тренера «Спартака-2» Дмитрия Гунько, красно-белые уступили сопернику во всех компонентах игры. «Не смогли реализовать голевые моменты в первом тайме, а во втором потеряли концентрацию. Могу только поздравить “Крылья Советов” с победой», — сказал Гунько.

В следующем туре «Спартак-2» 16 сентября сыграет на выезде против томской «Томи», «Крылья Советов» дома примут калининградскую «Балтику». «Крылья Советов» занимают второе место в чемпионате ФНЛ, набрав столько же очков, сколько и лидер турнира красноярский «Енисей», «Спартак-2» идет 10-м.