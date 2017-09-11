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11 сентября 2017, 19:10 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Тихонов: Футболисты «Крыльев Советов» могли забить «Спартаку-2» больше трех мячей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Игроки «Крыльев Советов» могли забить «Спартаку-2» в матче чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) больше трех мячей. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер самарской команды Андрей Тихонов.

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В понедельник «Крылья Советов» в матче 13-го тура ФНЛ в гостях обыграли московский «Спартак-2» со счетом 3:0.

«Прекрасно знали, что спартаковская молодежь может удивить, но для “Крыльев” сейчас каждый матч имеет огромное значение. Для нас нет разницы, против какой команды играть, ребята выходят на каждый матч как на кубковый. Думаю, что сегодня заслуженно взяли три очка — футболисты забили три гола, но по моментам могли забить и больше», — сказал Тихонов.

По словам главного тренера «Спартака-2» Дмитрия Гунько, красно-белые уступили сопернику во всех компонентах игры. «Не смогли реализовать голевые моменты в первом тайме, а во втором потеряли концентрацию. Могу только поздравить “Крылья Советов” с победой», — сказал Гунько.

В следующем туре «Спартак-2» 16 сентября сыграет на выезде против томской «Томи», «Крылья Советов» дома примут калининградскую «Балтику». «Крылья Советов» занимают второе место в чемпионате ФНЛ, набрав столько же очков, сколько и лидер турнира красноярский «Енисей», «Спартак-2» идет 10-м.

11.09.2017 16:00 Зрители 567 основной раунд: 13-й тур Спартак (4-е поле)
Спартак-2 0:3 Крылья Советов
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Андрей Тихонов
Голы
8 Сергей Корниленко 38′
22 Сергей Самодин 62′
31 Денис Ткачук 85′
Составы
Александр Максименко 98
Константин Щербаков 22
Артем Мамин 46
Артем Сокол 93
Артем Самсонов 21
Владислав Пантелеев 83
Данил Полубояринов 88
Джуниор Фэшн Сакала 60
8′ 85′ Павел Лелюхин 78
Александр Лихачев 44
79′ Зелимхан Бакаев 18
Идриса Сиди Самбу 49
72′ Денис Давыдов 69
Александр Ломовицкий 27
14 Евгений Конюхов
3 Дмитрий Ятченко
4 Иван Таранов
5 Али Гаджибеков
6 Жозе Феррейра Надсон
64 Олег Ланин 72′
22 Сергей Самодин
9 Алан Чочиев 85′
27 Данил Кленкин
10 Азер Алиев 75′ 65′
15 Георгий Зотов
20 Срджан Мияйлович 57′
2 Евгений Башкиров
8 Сергей Корниленко 63′ 50′
31 Денис Ткачук
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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