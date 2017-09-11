«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» в матче ФНЛ
ТАСС, 11 сентября. Московский «Спартак-2» со счетом 0:3 проиграл самарским «Крыльям Советов» в домашнем матче 13-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Голы забили Сергей Корниленко (38-я минута), Сергей Самодин (62) и Денис Ткачук (86).
В следующем туре
После 13 туров «Спартак-2» с 20 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» делят первую строчку с красноярским «Енисеем», у обеих команд по 31 очку.
|11.09.2017 16:00
|Зрители 567
|основной раунд: 13-й тур
|Спартак (4-е поле)
|Спартак-2
|0:3
|Крылья Советов
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Дмитрий Гунько
|Андрей Тихонов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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