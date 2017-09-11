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11 сентября 2017, 18:37 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» в матче ФНЛ

ТАСС, 11 сентября. Московский «Спартак-2» со счетом 0:3 проиграл самарским «Крыльям Советов» в домашнем матче 13-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу самарской команды. Увеличить
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Голы забили Сергей Корниленко (38-я минута), Сергей Самодин (62) и Денис Ткачук (86).

В следующем туре красно-белые на выезде встретятся с томской «Томью», самарский клуб проведет домашний матч против калининградской «Балтики». Обе игры состоятся 16 сентября.

После 13 туров «Спартак-2» с 20 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» делят первую строчку с красноярским «Енисеем», у обеих команд по 31 очку.

11.09.2017 16:00 Зрители 567 основной раунд: 13-й тур Спартак (4-е поле)
Спартак-2 0:3 Крылья Советов
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Андрей Тихонов
Голы
8 Сергей Корниленко 38′
22 Сергей Самодин 62′
31 Денис Ткачук 85′
Составы
Александр Максименко 98
Константин Щербаков 22
Артем Мамин 46
Артем Сокол 93
Артем Самсонов 21
Владислав Пантелеев 83
Данил Полубояринов 88
Джуниор Фэшн Сакала 60
8′ 85′ Павел Лелюхин 78
Александр Лихачев 44
79′ Зелимхан Бакаев 18
Идриса Сиди Самбу 49
72′ Денис Давыдов 69
Александр Ломовицкий 27
14 Евгений Конюхов
3 Дмитрий Ятченко
4 Иван Таранов
5 Али Гаджибеков
6 Жозе Феррейра Надсон
64 Олег Ланин 72′
22 Сергей Самодин
9 Алан Чочиев 85′
27 Данил Кленкин
10 Азер Алиев 75′ 65′
15 Георгий Зотов
20 Срджан Мияйлович 57′
2 Евгений Башкиров
8 Сергей Корниленко 63′ 50′
31 Денис Ткачук
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак-2
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Новости Первого дивизиона

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вернулись на первое место в таблице ФНЛ

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вернулись на первое место в таблице ФНЛ

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
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Источник: Глушаков ответил согласием на предложение "Спартака" о новом контракте

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