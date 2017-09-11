«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» в матче ФНЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голы забили Сергей Корниленко (38-я минута), Сергей Самодин (62) и Денис Ткачук (86).

В следующем туре красно-белые на выезде встретятся с томской «Томью», самарский клуб проведет домашний матч против калининградской «Балтики». Обе игры состоятся 16 сентября.

После 13 туров «Спартак-2» с 20 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» делят первую строчку с красноярским «Енисеем», у обеих команд по 31 очку.