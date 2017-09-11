«Енисей» разгромил «Луч-Энергию» и закрепился на первом месте в ФНЛ

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Футболисты «Енисея» крупно обыграли «Луч-Энергию» из Владивостока в рамках 13 тура первенства ФНЛ. Матч прошел 10 сентября на поле «Футбол-Арены Енисей» в Красноярске.

Хозяева вышли вперед уже на 7-й минуте — Андрей Козлов удачно замкнул подачу с углового. В конце тайма «красно-синие» забили дважды: на 43-й минуте отличился Константин Гарбуз, а в компенсированное время — Артур Саркисов. Точку в матче на 80-й минуте поставил Михаил Комков, реализовавший пенальти. В итоге игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Енисея».

«Очень хорошую игру провели сегодня. Считаю, по качеству был наш лучший матч в этом сезоне. Особенно понравился первый тайм. Очень рад, что ребята практически на сто процентов выполнили тренерскую установку — мы планировали начать очень агрессивно, встречать соперника на их половине поля, свободно выходить из обороны в атаку, забить быстрый гол. Единственное, что меня сегодня огорчило — низкий процент реализации моментов. Мы должны были забивать сегодня гораздо больше, чем четыре мяча. Подавляющее преимущество по ходу всего матча. Во втором тайме хотелось дать возможность поиграть тем ребятам, кто получал мало игрового времени — они вошли неплохо в игру», — сказал после матча главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.

Разгромная победа омрачилась травмой Артура Саркисова. После одного из столкновений форвард остался лежать на газоне и покинул поле лишь на носилках.

«Информация по травме Саркисова? Только завтра сделают снимок коленного сустава. Возможно, что-то серьезное…», — сказал Аленичев.

Согласно официальным данным ФНЛ, игру посетили 2900 зрителей (при общей вместительности манежа в 3000 человек). На матче присутствовали губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и легендарный футболист Валерий Карпин.

Благодаря победе «Енисей» закрепился на первом месте в ФНЛ. Красноярцы имеют в своем активе 31 очко, опережая «Крылья Советов» на три балла. При этом у самарцев есть игра в запасе, однако в случае победы они все равно будут уступать «Енисею» по дополнительным показателям.

Кроме того, форвард красноярцев Андрей Козлов увеличил свой отрыв в гонке бомбардиров ФНЛ. В 13 матчах футболист забил 13 мячей. Ближайший преследователь (Андрей Панюков из «Зенита-2») имеет на своем счету семь точных попаданий.

Следующий матч «Енисея» состоится 16 сентября в Дзержинске (Нижегородская область). Соперником станет ФК «Олимпиец». Ближайшая домашняя игра намечена на 21 сентября, когда в рамках Кубка России красноярцы примут грозненский «Ахмат» (в прошлом — «Терек»), выступающий в РФПЛ.