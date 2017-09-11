В Воронеже «Факел» обыграл «Ротор-Волгоград» со счетом 2:0

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В воскресенье, 10 сентября, воронежский «Факел» на стадионе «Профсоюзов» проводил домашний матч первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Наши футболисты в 13-м туре принимали соперников из клуба «Ротор-Волгоград».

Первый гол в ворота гостей влетел на 38-й минуте. С расстояния в три десятка метров ворота соперника поразил Осипенко. Удвоил счет на 74-й минуте встречи Мичуренко — он мощно и точно пробил из центра чужой штрафной.

«Факел» сейчас в турнирной таблице находится на 17-м месте. За 13 проведенных игр воронежский клуб сумел набрать лишь 11 очков.