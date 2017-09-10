Русский претендент на «Золотую бутсу» и тест «Зенита» на честность
Андрей Козлов и Андрей Панюков забили очередные мячи — у них лучших бомбардирский темп в стране.
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Козлов: 13 голов в 13 матчах
Нападающий «Енисея» Андрей Козлов продолжил отрываться от Александра Кокорина в гонке за российскую «Золотую бутсу». Пока игрок «Зенита» вместе с партнерами без выхлопа пытался забить «Динамо», Козлов уже на 7-й минуте забивал очередной мяч. К ним в Красноярск приезжал «Луч», и в этом матче команда Дмитрия Аленичева сделала максимум для того, чтобы остаться лидером ФНЛ.
Фишка ситуации в том, что перед туром у них и у «Крыльев» совпадало и количество очков, и разница. «Енисей» лидировал только за счет лишних забитых мячей. Теперь «Крыльям», чтобы выйти на первое место, нужно обыграть в понедельник «Спартак-2» со счетом 5:0, потому что красноярцы победили 4:0.
Зато Андрей Козлов — бесспорно лучший в первой лиге: 13 мячей в 13 матчах, семь игр с голами подряд. Если этот форвард продолжит так же, в
Панюков: 7 голов в 5 матчах
Больше внимания в ФНЛ, чем Козлов, способен сейчас привлекать только Андрей Панюков. У него тоже шикарная голевая серия, он вообще ни разу в сезоне еще не уходил в первой лиге без гола: пять матчей, семь мячей. Панюков не поехал с основным «Зенитом» в Москву, чтобы помочь второй команде пробраться подальше от зоны вылета, вывел петербуржцев вперед в первом тайме — но в итоге «Кубань» добилась ничьей 3:3.
Эта серия Панюкова — проверка на честность зенитовской вертикали. Главная команда в
Его появление в Кубке России против «Динамо СПб», пожалуй, полноценным доказательством не будет. А вот хотя бы
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Голы Козлова и Панюкова, победы «Енисея» над «Лучом» и «Тамбова» над «Томью» — этот тур ФНЛ был отчасти предсказуемым, но несколько неожиданностей ситуацию уравновесили.
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