«Динамо СПб» на своём поле уступило курскому «Авангарду»
В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Динамо СПб» принимало на своём поле курский «Авангард».
Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи в первом тайме на свой счёт записали полузащитники Ильнур Альшин и Дмитрий Коробов. За хозяев в концовке встречи отличился нападающий Павел Киреенко.
«Динамо СПб» (26 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, «Авангард» (15) находится на 11-й строчке.
|10.09.2017 19:00
|основной раунд: 13-й тур
|МСА Петровский
|Динамо СПб
|1:2
|Авангард К
|Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
|Александр Точилин
|Игорь Беляев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Апонасенко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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