«Динамо СПб» на своём поле уступило курскому «Авангарду»

Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи в первом тайме на свой счёт записали полузащитники Ильнур Альшин и Дмитрий Коробов. За хозяев в концовке встречи отличился нападающий Павел Киреенко.

«Динамо СПб» (26 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, «Авангард» (15) находится на 11-й строчке.