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10 сентября 2017, 21:17 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо СПб» на своём поле уступило курскому «Авангарду»

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Динамо СПб» принимало на своём поле курский «Авангард».

Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи в первом тайме на свой счёт записали полузащитники Ильнур Альшин и Дмитрий Коробов. За хозяев в концовке встречи отличился нападающий Павел Киреенко.

«Динамо СПб» (26 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, «Авангард» (15) находится на 11-й строчке.

10.09.2017 19:00 основной раунд: 13-й тур МСА Петровский
Динамо СПб 1:2 Авангард К
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Александр Точилин Игорь Беляев
Голы
83′ Павел Киреенко 55
70 Ильнур Альшин 7′
87 Дмитрий Коробов 30′
Составы
Егор Генералов 1
Алексей Житников 2
Артем Пасько 3
Олег Бабенков 4
6′ Андрей Бычков 25
Евгений Песегов 7
Олег Власов 84
74′ Максим Рогов 11
Михаил Козлов 18
46′ Артем Кулишев 32
Иван Соловьев 90
46′ Михаил Маркосов 9
Максим Барсов 10
46′ Александр Коротаев 13
Павел Киреенко 55
4 Аслан Дашаев 25′
25 Алексей Концедалов 68′
71 Михаил Багаев
97 Денис Никитин
10 Азамат Гурфов
52 Равиль Нетфуллин
14 Хызыр Аппаев 75′
1 Александр Саутин 46′
12 Станислав Козырев
70 Ильнур Альшин 90′
17 Денис Синяев
87 Дмитрий Коробов 86′
21 Денис Войнов
20 Иван Подоляк 66′
58 Руслан Болов
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Юрий Апонасенко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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