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10 сентября 2017, 20:10 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Факел» обыграл «Ротор-Волгоград», «Балтика» сыграла вничью с «Олимпийцем»

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Факел» на своём поле принимал «Ротор-Волгоград».

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги Факел на своём поле принимал Ротор-Волгоград. Увеличить
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Встреча проходила на арене «Центральный стадион профсоюзов» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали защитник Максим Осипенко и нападающий Дмитрий Мичуренков. Таким образом, воронежский клуб прервал свою серию из трёх поражений подряд в ФНЛ.

В другом матче дня, который проходил параллельно, «Балтика» на своём поле сыграла вничью с «Олимпийцем» (0:0). Гости с 62-й минуты играли вдесятером после удаления Александра Филина.

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Новости Первого дивизиона

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