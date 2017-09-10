«Факел» обыграл «Ротор-Волгоград», «Балтика» сыграла вничью с «Олимпийцем»
В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Факел» на своём поле принимал «Ротор-Волгоград».
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Встреча проходила на арене «Центральный стадион профсоюзов» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали защитник Максим Осипенко и нападающий Дмитрий Мичуренков. Таким образом, воронежский клуб прервал свою серию из трёх поражений подряд в ФНЛ.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Балтика» на своём поле сыграла вничью с «Олимпийцем» (0:0). Гости с 62-й минуты играли вдесятером после удаления Александра Филина.
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