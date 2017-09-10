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10 сентября 2017, 18:10 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Оренбург» разгромил «Химки», «Тамбов» обыграл «Томь»

В матче 13-го тура ФНЛ «Оренбург» принимал на своём поле «Химки».

В матче 13-го тура <span class=error>ФНЛ</span> Оренбург принимал на своём поле Химки. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Артём Делькин и Дмитрий Андреев, а ещё один мяч забил Григорий Чиркин. За «Химки» отличились Фёдор Дворников и Илья Кузьмичёв. «Химки», которые проводили первый матч под руководством Александра Ирхина, продлили свою серию без побед в ФНЛ до 10 матчей.

В другом матче дня, который проходил параллельно, «Тамбов» на своём поле обыграл «Томь» со счётом 3:1. За хозяев отличились Алексей Скворцов и Сергей Шевчук, а ещё один мяч забил в собственные ворота защитник «Томи» Анте Пульич. У гостей гол забил Алексей Померко.

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Новости Первого дивизиона

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