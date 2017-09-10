«Оренбург» разгромил «Химки», «Тамбов» обыграл «Томь»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Артём Делькин и Дмитрий Андреев, а ещё один мяч забил Григорий Чиркин. За «Химки» отличились Фёдор Дворников и Илья Кузьмичёв. «Химки», которые проводили первый матч под руководством Александра Ирхина, продлили свою серию без побед в ФНЛ до 10 матчей.

В другом матче дня, который проходил параллельно, «Тамбов» на своём поле обыграл «Томь» со счётом 3:1. За хозяев отличились Алексей Скворцов и Сергей Шевчук, а ещё один мяч забил в собственные ворота защитник «Томи» Анте Пульич. У гостей гол забил Алексей Померко.