Валерий Есипов: Выйти в РФПЛ, а потом не знать, что дальше делать — зачем?
Главный тренер волгоградского «Ротора» Валерий Есипов объяснил, почему перед командой нет глобальных задач в этом сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
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— Какое место перед зимней паузой вас удовлетворит?
— Понятно, что надо закрепиться в ФНЛ. О конкретном месте не думаю — нам необходима комфортная ситуация, чтобы чувствовать себя спокойно и не оглядываться назад. Потом будет длинное зимнее окно, где, наверное, доукомплектуемся. Летом мы собирали команду за две недели, а тот же Вотинов и Столбовой и вовсе влились уже по ходу первенства.
— «Ротор» —
— Губернатор не скрывает, что надо возвращать «Ротор» на те позиции, которые были в 90-х. Но это не может произойти за один момент. Нужна выстроенная пирамида, начиная с
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