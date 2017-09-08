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8 сентября 2017, 14:52 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Валерий Есипов: Выйти в РФПЛ, а потом не знать, что дальше делать — зачем?

Главный тренер волгоградского «Ротора» Валерий Есипов объяснил, почему перед командой нет глобальных задач в этом сезоне.

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— Какое место перед зимней паузой вас удовлетворит?

— Понятно, что надо закрепиться в ФНЛ. О конкретном месте не думаю — нам необходима комфортная ситуация, чтобы чувствовать себя спокойно и не оглядываться назад. Потом будет длинное зимнее окно, где, наверное, доукомплектуемся. Летом мы собирали команду за две недели, а тот же Вотинов и Столбовой и вовсе влились уже по ходу первенства.

— «Ротор» — клуб-бренд. Возможен ли ренессанс в глобальных масштабах?

— Губернатор не скрывает, что надо возвращать «Ротор» на те позиции, которые были в 90-х. Но это не может произойти за один момент. Нужна выстроенная пирамида, начиная с детско-юношеского футбола, с академии. А просто набрать игроков на огромные зарплаты, выстрелить и, выйдя в РФПЛ, потом не знать, что дальше делать — зачем? В клубе все стабильно, потихоньку развиваемся.

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