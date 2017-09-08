— Какое место перед зимней паузой вас удовлетворит?

— Понятно, что надо закрепиться в ФНЛ. О конкретном месте не думаю — нам необходима комфортная ситуация, чтобы чувствовать себя спокойно и не оглядываться назад. Потом будет длинное зимнее окно, где, наверное, доукомплектуемся. Летом мы собирали команду за две недели, а тот же Вотинов и Столбовой и вовсе влились уже по ходу первенства.

— «Ротор» — клуб-бренд. Возможен ли ренессанс в глобальных масштабах?