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7 сентября 2017, 11:11 | Футбол: Первый дивизион | ДЕЙТА

«Луч-Энергия» опустился в зону вылета

«Луч-Энергия» в Калининграде проиграл «Балтике», сообщает ИА «Deita. ru».

Продолжает подниматься на верхние этажи турнирной таблицы «Балтика». 6 сентября в Калининграде самая западная команда страны обыграла самую восточную.

Поединок с «Лучом-Энергией» завершился со счетом 2:1. Дежурные голы забили Дмитрий Скопинцев и Сенин Себаи. У «Луча» отличился воспитанник приморского футбола Руслан Гордиенко.

По итогам тура «Луч» опустился на 16 место таблицы ФНЛ с 11 очками в активе.

Василий Кучин.
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