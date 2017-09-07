«Луч-Энергия» опустился в зону вылета
«Луч-Энергия» в Калининграде проиграл «Балтике», сообщает ИА «Deita. ru».
Продолжает подниматься на верхние этажи турнирной таблицы «Балтика». 6 сентября в Калининграде самая западная команда страны обыграла самую восточную.
Поединок с «Лучом-Энергией» завершился со счетом 2:1. Дежурные голы забили Дмитрий Скопинцев и Сенин Себаи. У «Луча» отличился воспитанник приморского футбола Руслан Гордиенко.
По итогам тура «Луч» опустился на 16 место таблицы ФНЛ с 11 очками в активе.
Василий Кучин.
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