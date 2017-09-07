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7 сентября 2017, 6:23 | Футбол: Первый дивизион | Восток Медиа

Владивостокский «Луч» претерпел очередную кадровую революцию

Специалист из Словакии вышел из тени на тренерский мостик.

Футбольную команду приморской столицы — «Луч» — официально возглавил словацкий специалист Жолт Хорняк. В работе с «тиграми» ему будет помогать заявленный в качестве старшего тренера Бранислав Соколи, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ФК.

Ранее агентство уже писало о «тренерской чехарде» — тогда в клубе только назревала очередная кадровая революция, вкупе с тренерской рокировкой. К слову, «Луч» меняет уже третьего тренера за последние месяцы. Чуть позже «формальный тренер» ФК, Константин Емельянов, поделился нформацией о предпосылках кадровых изменений, зарплатах, новичках команды и прочих прелестях футбольной подноготной «Луча».

Словацкий футбольный «гуру» заступил на должность с 6 сентября, хотя до этого руководил несколькими играми «тигров» с трибуны. Сам 44-летний главный тренер является воспитанником футбольной школы братиславского «Слована». За время выступления в чемпионатах Чехословакии и Словакии выиграл 5 чемпионских титулов с тремя разными клубами. Кроме того, «старина Жолт» провёл 3 матча за национальную сборную родной страны, и 4 игры — за молодежную сборную Чехословакии. Российским болельщикам известен по выступлению за московское «Динамо» в 2001 и 2002-м годах. Также играл за клубы из Кипра, Чехии и Австрии.
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