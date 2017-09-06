Тихонов догнал Аленичева. Талалаев троллит Самару

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«ПОЕДЕМ В ТАМБОВ ИЗУЧАТЬ СОВРЕМЕННЫЙ АГРЕССИВНЫЙ ФУТБОЛ»

— Великолепная игра вашей команды. Поздравляю с победой, — сказал главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев после финального свистка. — Стопроцентный пенальти, подавляющее преимущество «Крыльев», обилие моментов и свист с трибун. Наверное, в наш адрес. Сейчас поедем в Тамбов изучать современный агрессивный футбол, в который вы играете, чтобы прибавить в мастерстве и набирать очки.

— Какие у вас задачи на сезон? — задали ему вопрос.

Ответ вышел оригинальным:

— Сейчас в Тамбов уехать. Будем изучать действия «Крыльев», чтобы самим прогрессировать.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 12, 6.09.2017, 18:00 1:0 Крылья Советов Тамбов

Заметим, что победа с минимальным счетом далась хозяевам очень тяжело, хотя они открыли счет уже на 12-й минуте — Ятченко четко реализовал пенальти. Потом игра пошла на встречных курсах и гости фрагментами выглядели интереснее: больше владели мячом, комбинировали, что и вызывало свист. Правда, в концовке «Крылья» могли увеличить преимущество — запомнился отличный сэйв Вавилина после удара Ткачука.

Главный тренер самарцев Андрей Тихонов на своей пресс-конференции перед коллегой посетовал на психологические проблемы:

— Футбол — это голы. Мы провели очень тяжелый матч в Оренбурге, в котором не должны были проигрывать. После этого моральное состояние футболистов оказалось не лучшим. Пытались их восстановить, но игроки боялись за результат. попав в психологическую яму. Так игра с «Тамбовом» нам не удалась. Соперник в каких-то моментах выглядел лучше, свежее.

ПЕТРАКОВ ШОКИРОВАН СУДЕЙСТВОМ

«Томь» в родных стенах сделала ничью с «Оренбургом», который в прошлом туре вдесятером победил «Крылья». Сибиряки не забивают уже в четвертом матче кряду. Их тренер Валерий Петраков в целом не может найти внятного объяснения, но после этой встречи обрушился на судейство.

— Я просто не могу понять, куда мы дальше будем вести российский футбол, если у нас, начиная с первой лиги, так обслуживают матч и творят что-то непонятное, — сказал Петраков. — Вопросы к одному товарищу и его помощникам. Когда идут нарушения с одной стороны — моментально следует свисток, а когда ведется борьба и нашего футболиста руками валят на газон, то судья не реагирует. Уж не говорю про чистый пенальти на Деобальде, которого толкнул в спину Чиркин.

ПАНЮКОВ УГРОЖАЕТ КОКОРИНУ

Кокорин, берегись! Панюков наступает. Форвард, подписавший контракт с «Зенитом» и выступающий сейчас за вторую команду в ФНЛ, забил уже свой шестой мяч в четырех матчах. На этот раз в ворота «Ротора». Кто знает, может быть, после таких показателей уже в ближайшее время Роберто Манчини привлечет его к тренировкам с первым составом.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 12, 6.09.2017, 16:00 4:1 Ротор-Волгоград Зенит-2

Однако знал бы Панюков, как этот гол разозлит хозяев, осевших на дне таблицы… На точный удар экс-игрока молодежной сборной России хозяева ответили аж четырьмя. Особенно эффектным получился первый из них: Вотинов, находясь спиной к воротам на линии вратарской, резко развернулся и в падении поразил ближнюю «девятку».

Выходит, не зря после победного матча в Красноярске главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отдал должное волгоградцам: «По одиннадцати турам это, считаю, самая играющая команда. Однозначно, “Ротор” находится не на своем месте. В ближайшем будущем клуб начнет набирать очки, потому что девяносто процентов матчей пока провел на выезде».

И вот прогноз Аленичева начинает сбываться.

ТОЧИЛИН НЕ НАБЬЕТ ТАТУ, ЕСЛИ «ДИНАМО» ВЫЙДЕТ В РФПЛ

В матче за шесть очков питерское «Динамо» победило «Шинник — 2:1. Игра проходила в Костроме. Бело-голубые подтвердили свои претензии на попадание в стыки. Успехи команды Александра Точилина больше не выглядят какой-то сенсацией. Динамовцы стабильно идут по дистанции, в последних четырех встречах набрав 10 очков. Во второй встрече кряду важнейший мяч забил экс-полузащитник «Зенита» Олег Власов. Гол получился на загляденье: хавбек выстрелил с 25 метров точно в дальний угол.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 12, 6.09.2017, 16:00 1:2 Шинник Динамо СПб

— В прошлом сезоне главный тренер «Шинника» Александр Побегалов пообещал, что в случае победы над «Балтикой» в последнем туре набьет татуировку — и слово сдержал. А вы готовы сделать на что-то подобное, если «Динамо» выйдет в премьер-лигу? — спросили Точилина на пресс-конференции.

— Нет. Я в это не играю. Дай бог, чтобы вышли, но это не значит, что надо чем-то жертвовать. Готовы ли мы к повышению в классе? Такие разговоры появляются в связи с удачными результатами. Но нам предстоит еще много работы, если хотим попасть в РФПЛ и быть там боеспособными. Это и качество игры, и инфраструктура. В первую очередь перед нами стоит задача закрепиться в ФНЛ. И пока ее еще не выполнили.

— Убедился, что такое удачное выступление «Динамо» абсолютно не случайно, — подвел итог матча Побегалов.

12-Й ГОЛ КОЗЛОВА. ПЕРВАЯ НИЧЬЯ КРАСНОЯРСКА

Сенсация едва не произошла в Краснодаре, куда прилетел лидер первенства — «Енисей». «Кубань» дала бой красноярцам. На 49-й минуте опытнейший Гогниев навесил с фланга в штрафную, защитник мяч вынес, но неудачно — и набежавший Гай расстрелял ворота Филиппова.

Гости бросились отыгрываться, в концовке устроили навал и заработали небесспорный пенальти. К «точке» ожидаемо подошел лучший бомбардир ФНЛ Козлов и забил свой 12-й гол в 12 матчах. Это первая ничья «Енисея», после которой сибиряков догнали «Крылья».