«Кубань» прервала серию «Енисея» из шести побед в ФНЛ, «Балтика» одолела «Луч»
«Кубань» и «Енисей» сыграли вничью в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счетом 1:1.
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В дебюте второго тайма отличился Алексей Гай. На 89-й минуте Андрей Козлов реализовал пенальти. «Енисей» прервал серию из шести побед в турнире.
В другом матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» одолела «Луч-Энергию». Встреча проходила в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Главные тренеры
|Евгений Калешин
|Дмитрий Аленичев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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