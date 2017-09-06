Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30921670/
6 сентября 2017, 22:19 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Кубань» прервала серию «Енисея» из шести побед в ФНЛ, «Балтика» одолела «Луч»

«Кубань» и «Енисей» сыграли вничью в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счетом 1:1.

Кубань и Енисей сыграли вничью в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В дебюте второго тайма отличился Алексей Гай. На 89-й минуте Андрей Козлов реализовал пенальти. «Енисей» прервал серию из шести побед в турнире.

В другом матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» одолела «Луч-Энергию». Встреча проходила в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

6.09.2017 20:00 Зрители 2121 основной раунд: 12-й тур Кубань
Кубань 1:1 Енисей
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Евгений Калешин Дмитрий Аленичев
Голы
49′ Алексей Гай 19
9 Андрей Козлов 88′
Составы
Юрий Дюпин 22
Евгений Гапон 3
Александр Клещенко 14
Николай Марков 23
90+1′ Азат Байрыев 28
Никита Маляров 10
Алексей Гай 19
Игорь Коновалов 72
Владимир Обухов 20
80′ Олег Алейник 8
Ильмир Нурисов 90
66′ Спартак Гогниев 99
Юрий Завезен 31
47 Михаил Филиппов
27 Павел Рожков
6 Азим Фатуллаев
8 Владимир Камеш
12 Александр Новиков
21 Егор Иванов
9 Андрей Козлов
19 Константин Гарбуз 66′
55 Алексей Исаев
32 Давид Мильдзихов 85′
39 Максим Васильев
7 Сердер Сердеров 46′
11 Артур Саркисов
77 Вадим Стеклов 55′
38 Артур Малоян
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Енисей
Новости Матчи Состав Статистика
Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Балтика
Новости Матчи Состав Статистика
Луч-Энергия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп