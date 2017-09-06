«Кубань» прервала серию «Енисея» из шести побед в ФНЛ, «Балтика» одолела «Луч»

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В дебюте второго тайма отличился Алексей Гай. На 89-й минуте Андрей Козлов реализовал пенальти. «Енисей» прервал серию из шести побед в турнире.

В другом матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» одолела «Луч-Энергию». Встреча проходила в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.