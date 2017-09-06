«Сибирь» продлила безвыигрышную серию «Химок» в первенстве ФНЛ до девяти матчей

Встреча, прошедшая в среду в Химках, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол забил Максим Плопа (13-я минута).

После трех побед на старте чемпионата «Химки» дважды сыграли вничью и семь раз потерпели поражение.

В следующем туре «Химки» 10 сентября сыграют на выезде против «Оренбурга». «Сибирь» в этот же день примет астраханский «Волгарь».