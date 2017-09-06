«Сибирь» продлила безвыигрышную серию «Химок» в первенстве ФНЛ до девяти матчей
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Футболисты новосибирской «Сибири» на выезде нанесли поражение подмосковным «Химкам» в матче 12-го тура первенства ФНЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Химках, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол забил Максим Плопа (13-я минута).
После трех побед на старте чемпионата «Химки» дважды сыграли вничью и семь раз потерпели поражение.
В следующем туре «Химки» 10 сентября сыграют на выезде против «Оренбурга». «Сибирь» в этот же день примет астраханский «Волгарь».
Главные тренеры
|Олег Стогов
|Сергей Кирсанов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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