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6 сентября 2017, 21:48 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Сибирь» продлила безвыигрышную серию «Химок» в первенстве ФНЛ до девяти матчей

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Футболисты новосибирской «Сибири» на выезде нанесли поражение подмосковным «Химкам» в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, прошедшая в среду в Химках, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол забил Максим Плопа (13-я минута).

После трех побед на старте чемпионата «Химки» дважды сыграли вничью и семь раз потерпели поражение.

В следующем туре «Химки» 10 сентября сыграют на выезде против «Оренбурга». «Сибирь» в этот же день примет астраханский «Волгарь».

6.09.2017 19:00 Зрители 500 основной раунд: 12-й тур Новые Химки
Химки 0:1 Сибирь
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Олег Стогов Сергей Кирсанов
Голы
3 Максим Плопа 13′
Составы
Эдуард Байчора 1
Алексей Шумских 5
Никита Лапин 6
Диего Малания 25
Кирилл Заика 27
Николай Тюнин 14
29′ Денис Талалай 19
Илья Кузьмичев 11
67′ Максим Батов 7
Иван Беликов 77
46′ Батрадз Кокоев 23
84′ Андрей Мостовой 9
58′ Федор Дворников 37
Михаил Петрусев 70
22 Николай Цыган
2 Алексей Аравин 88′ 64′
3 Максим Плопа 85′
4 Валерий Цховребов 84′
8 Александр Макаренко
25 Михаил Мищенко 25′
11 Александр Дегтярев 82′
28 Руслан Магаль 67′
19 Владимир Азаров
10 Максим Андреев 60′
17 Роман Парфинович
13 Гуджа Рухаиа 62′
55 Алексей Гладышев 80′
9 Максим Житнев 68′
90 Виталий Галыш
Статистика
2 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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