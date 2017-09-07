Воронежский «Факел» на выезде проиграл курскому «Авангарду»
Футболисты воронежского «Факела» проиграли соперникам из курского «Авангарда» в матче 12 тура Первенства России по футболу среди команд ФНЛ в среду, 6 сентября. Встреча в Курске завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев, сообщается на сайте «Факела».
Первый гол футболисты «Авангарда» забили в самом конце первого тайма. На 44 минуте матча капитану «Факела» Александру Мануковскому досталось по ногам в центре поле, и пока тот лежал на поле, хозяева провели атаку, которую точным ударом с линии штрафной завершил Иван Подоляк. Так «Авангард» повёл в счёте.
Во втором тайме на 65 минуте футболисты «Факела» упустили отличную возможность сравнять счёт. Полузащитник Дмитрий Каюмов исполнил угловой от правого флажка, форвард Дмитрий Мичуренков головой подрезал мяч на дальнюю штангу, и защитник Максим Осипенко был один перед пустым углом ворот, но в ворота не попал.
За это через две минуты хозяева поля наказали воронежских футболистов вторым пропущенным мячом. Полузащитник Гурфов исполнил угловой удар от правого флажка, и защитник Аслан Дашаев головой из центра штрафной пробил точно нижний угол ворот: 2:0.
После проигрыша «Авангарду» воронежский «Факел» оказался на предпоследней 19 строчке турнирной таблице.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter