«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вернулись на первое место в таблице ФНЛ

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Единственный гол на 12-й минуте забил защитник Дмитрий Ятченко, который реализовал пенальти. Таким образом, «Крылья Советов» набрали 28 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Тамбов» (22) остаётся на пятой строчке.

В другом матче дня, который проходил параллельно, «Волгарь» на своём поле обыграл «Тюмень» со счётом 1:0.