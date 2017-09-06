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6 сентября 2017, 20:25 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вернулись на первое место в таблице ФНЛ

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги Крылья Советов принимали на своём поле Тамбов. Увеличить
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Единственный гол на 12-й минуте забил защитник Дмитрий Ятченко, который реализовал пенальти. Таким образом, «Крылья Советов» набрали 28 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Тамбов» (22) остаётся на пятой строчке.

В другом матче дня, который проходил параллельно, «Волгарь» на своём поле обыграл «Тюмень» со счётом 1:0.

6.09.2017 18:00 Зрители 4837 основной раунд: 12-й тур Металлург
Крылья Советов 1:0 Тамбов
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Андрей Тихонов Андрей Талалаев
Голы
12′ Дмитрий Ятченко 3
Составы
90+5′ Евгений Конюхов 14
Дмитрий Ятченко 3
Иван Таранов 4
Жозе Феррейра Надсон 6
Азер Алиев 10
Срджан Мияйлович 20
Вячеслав Зинков 21
26′ 87′ Али Гаджибеков 5
Кирилл Гоцук 24
69′ Алан Чочиев 9
Евгений Башкиров 2
58′ Сергей Корниленко 8
Денис Ткачук 31
74′ Сергей Самодин 22
Данил Кленкин 27
21 Денис Вавилин
2 Алексей Рыбин
4 Евгений Овсиенко 45+1′
5 Евгений Шляков
29 Александр Горбатюк
30 Максим Трусевич
81 Младен Кашчелан
96 Марат Быстров 75′
7 Олег Чернышов
10 Илья Кухарчук 68′
11 Сергей Шевчук
70 Андрей Мурнин 53′
92 Алексей Скворцов
15 Андрей Часовских 60′
8 Владислав Рыжков
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Юрий Апонасенко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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