«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вернулись на первое место в таблице ФНЛ
В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
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Единственный гол на 12-й минуте забил защитник Дмитрий Ятченко, который реализовал пенальти. Таким образом, «Крылья Советов» набрали 28 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Тамбов» (22) остаётся на пятой строчке.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Волгарь» на своём поле обыграл «Тюмень» со счётом 1:0.
|6.09.2017 18:00
|Зрители 4837
|основной раунд: 12-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|1:0
|Тамбов
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Андрей Тихонов
|Андрей Талалаев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Апонасенко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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