Беляев войдет в состав нового тренерского штаба «Авангарда»

Вчера, 5 сентября 2017 года, состоялось общее собрание футбольной команды ФК «Авангард». На собрании Беляев Игорь Александрович сообщил о намерении подать в отставку с поста главного тренера. Руководство клуба поблагодарило Игоря Александровича за многолетнюю работу в структуре клуба и приняло отставку. Было принято решение до момента утверждения новой кандидатуры оставить Игоря Беляева исполняющим обязанности главного тренера. При этом. решено, что Игорь Александрович войдет в состав нового тренерского штаба команды.