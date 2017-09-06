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6 сентября 2017, 9:27 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Беляев войдет в состав нового тренерского штаба «Авангарда»

Игорь Беляев подал в отставку с поста главного тренера ФК «Авангард».

Вчера, 5 сентября 2017 года, состоялось общее собрание футбольной команды ФК «Авангард». На собрании Беляев Игорь Александрович сообщил о намерении подать в отставку с поста главного тренера. Руководство клуба поблагодарило Игоря Александровича за многолетнюю работу в структуре клуба и приняло отставку. Было принято решение до момента утверждения новой кандидатуры оставить Игоря Беляева исполняющим обязанности главного тренера. При этом. решено, что Игорь Александрович войдет в состав нового тренерского штаба команды.

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Новости Первого дивизиона

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