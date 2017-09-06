Аленичев в роли лидера, Тихонов vs Талалаев, Побегалов vs Точилин

САМАРА ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ, «ТАМБОВ» НА КУРАЖЕ

Битва тура между «Крыльями Советов» и «Тамбовом» состоится на стадионе «Металлург». Обе команды в минувшую субботу решали свою судьбу в концовках. Самарцы в Оренбурге не только прервали победную серию на седьмом матче, несмотря на быстрый гол и раннее удаление в составе соперника, но и пропустили на первую строчку «Енисей». В короткой же паузе между турами группа футболистов волжан вместе с ветеранами клуба побывала на открытии театрального сезона, посетив балет «Лебединое озеро». Возможно, свидание с прекрасным — именно то, что было нужно для психологической разгрузки в преддверии ответственного матча с находящимся на подъеме соперником.

«Тамбов» большую часть субботней игры уступал дома «Олимпийцу», однако в который уже раз проявил потрясающую волю и вырвал в концовке победу. Благодаря этому у команды Андрея Талалаева, назвавшую игру во втором тайме близкой к идеалу, появился реальный шанс вернуться в лидирующую четверку. Здесь уже все зависит исключительно от тамбовских футболистов, забывших о поражениях после июльского разгрома в Калининграде (+6=1). Возможная победа гарантирует гостям подъем в таблице, потому что питерское «Динамо» и «Шинник» встречаются между собой, и кто-то из них гарантированно потеряет очки. Бесспорно, выиграть на «Металлурге» сложно, но возможно. Доказано «Томью», которая сумела увезти из Самары победу.

КТО ОСТАНЕТСЯ В ЧЕТВЕРКЕ?

В прошлом туре наставник питерского «Динамо» Александр Точилин уже соперничал с одним из ветеранов тренерского цеха ФНЛ Юрием Газзаевым, и бело-голубым дважды пришлось отыгрываться по ходу матча с «Волгарем». Эти задачи были решены, но большего хозяева не добились, на четырнадцатом матче прервав победную серию игр в Санкт-Петербурге. Теперь же Точилина ждет дуэль с Александром Побегаловым, и это не только еще одна проверка опытом, но и сражение за третье место, которое в данный момент при равенстве очков «Шинник» занимает по дополнительным показателям.

Ярославцы после памятного поражения от «Крыльев» укрепили свои позиции, одержав четыре победы подряд и сохраняя ворота на замке на протяжении 337 минут. Что касается динамовцев, то они умеют выступать в гостях, из трех встреч за пределами Санкт-Петербурга выиграв две. Правда, в среду в Караваево гостям не поможет дисквалифицированный нападающий Александр Коротаев, два из трех голов которого в этом сезоне были победными. Ярославцам же придется обойтись без одного из открытий сезона — травмированного Марата Шайморданова.

ВЗЛЕТ «ЕНИСЕЯ» И СПАД «КУБАНИ»

Как известно, взобраться на вершину проще, чем удержаться на ней. Вот и посмотрим, как сыграет в новом для себя качестве «Енисей», захвативший лидерство по итогам прошлого тура. Для команды Дмитрия Аленичева матч с «Кубанью» станет отличным психологическим тестом. Тем более, краснодарский поединок завершает программу тура, и, выходя на поле, красноярские футболисты уже будут знать результаты конкурентов. Аленичев, кстати, несмотря на победу, остался не слишком доволен своей командой в игре против «Ротора», где фаворита выручил одиннадцатый в таком же количестве туров гол Андрея Козлова.

Но «Енисей» все-таки выполнил поставленную задачу, тогда как «Кубань» бросает из огня да в полымя. Краснодарцы могут выдать блестящую игру, разгромив «Оренбург», а могут, ведя в счете по ходу домашней встречи со «Спартаком», проиграть на последней минуте. Субботний визит команды Евгения Калешина в Калининград и вовсе обернулся разгромным поражением, после чего главный тренер краснодарцев приносил извинения болельщикам и не понимал: почему футболисты вышли на поле настолько немотивированными. Что ж, игра с лидером — это шанс реабилитироваться, которым, правда, еще надо суметь воспользоваться. Ясно лишь, что при стремлении обоих соперников делать ставку на атаку, матч обещает получиться результативным.

ФЕДОТОВ ОБЫГРАЕТ ПЕТРАКОВА?

Анонсируя прошлый тур, мы предположили: победа над занимавшими первое место «Крыльями Советов» поможет «Оренбургу» поймать кураж. Похоже, с этим у подопечных сумевшего вернуть команду к жизни Владимира Федотова полный порядок, иначе никакого решающего гола в концовке сражения с лидером не случилось бы. Тем более, отыграв большую часть матча без удаленного и пропускающего сегодняшний тур Дмитрия Андреева. После тренерской рокировки заявляющий о планах вернуться в премьер-лигу «Оренбург» одержал четыре победы с учетом кубкового турнира и готов после взлета с 13-й строчки на шестую продолжить подъем в турнирной таблице.

В преддверии матча в Томске можно констатировать, что большинство факторов в среду не в пользу команды Валерия Петракова, которая лишилась уехавшего в сборную Литвы Эдвинаса Гирдвайниса. Во-первых, обнадежив своих болельщиков удачной серией, за месяц «Томь» порадовала их только кубковой победой в Омске, тогда как в первенстве сибиряки за четыре тура довольствовались лишь домашней ничьей с аутсайдером «Тюменью». Во-вторых, «Оренбург» знает, как обыгрывать этого соперника, взяв верх в трех последних очных поединках. Наконец, отметив удачную игру новичков Мамтова и Удалого, Федотов предостерег своих подопечных от шапкозакидательских настроений, подчеркнув: «Мы показали готовность решать большие задачи, но это только маленький шажок, и вся борьба впереди».

ВЫШЕДШИЕ ИЗ КРИЗИСА

Игра «Балтики» и «Луча-Энергии» интересна уже тем, что позволяет ощутить географию первенства, ведь встречаются самая западная и самая восточная команды ФНЛ. О преодолении калининградцами кризиса можно говорить, не боясь ошибиться. Подопечным Игоря Черевченко нужна была одна победа, и, одержав ее на волгоградском солнцепеке, балтийцы сбросили с плеч психологический груз и, расправив крылья, уничтожили оборону «Кубани». А это, на минуточку, один из самых неудобных соперников, которому удалось забить пять мячей, чего калининграды в этом веке дома не делали ни разу. Немного подпортило позитивную картину лишь удаление Арсения Логашова, но и без него от «Балтики» можно ожидать продолжения.