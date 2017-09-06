Аленичев в роли лидера, Тихонов vs Талалаев, Побегалов vs Точилин
«СЭ» представляет пять главных интриг 12-го тура первенства ФНЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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САМАРА ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ, «ТАМБОВ» НА КУРАЖЕ
Битва тура между «Крыльями Советов» и «Тамбовом» состоится на стадионе «Металлург». Обе команды в минувшую субботу решали свою судьбу в концовках. Самарцы в Оренбурге не только прервали победную серию на седьмом матче, несмотря на быстрый гол и раннее удаление в составе соперника, но и пропустили на первую строчку «Енисей». В короткой же паузе между турами группа футболистов волжан вместе с ветеранами клуба побывала на открытии театрального сезона, посетив балет «Лебединое озеро». Возможно, свидание с прекрасным — именно то, что было нужно для психологической разгрузки в преддверии ответственного матча с находящимся на подъеме соперником.
«Тамбов» большую часть субботней игры уступал дома «Олимпийцу», однако в который уже раз проявил потрясающую волю и вырвал в концовке победу. Благодаря этому у команды Андрея Талалаева, назвавшую игру во втором тайме близкой к идеалу, появился реальный шанс вернуться в лидирующую четверку. Здесь уже все зависит исключительно от тамбовских футболистов, забывших о поражениях после июльского разгрома в Калининграде (+6=1). Возможная победа гарантирует гостям подъем в таблице, потому что питерское «Динамо» и «Шинник» встречаются между собой, и
КТО ОСТАНЕТСЯ В ЧЕТВЕРКЕ?
В прошлом туре наставник питерского «Динамо» Александр Точилин уже соперничал с одним из ветеранов тренерского цеха ФНЛ Юрием Газзаевым, и
Ярославцы после памятного поражения от «Крыльев» укрепили свои позиции, одержав четыре победы подряд и сохраняя ворота на замке на протяжении 337 минут. Что касается динамовцев, то они умеют выступать в гостях, из трех встреч за пределами
ВЗЛЕТ «ЕНИСЕЯ» И СПАД «КУБАНИ»
Как известно, взобраться на вершину проще, чем удержаться на ней. Вот и посмотрим, как сыграет в новом для себя качестве «Енисей», захвативший лидерство по итогам прошлого тура. Для команды Дмитрия Аленичева матч с «Кубанью» станет отличным психологическим тестом. Тем более, краснодарский поединок завершает программу тура, и, выходя на поле, красноярские футболисты уже будут знать результаты конкурентов. Аленичев, кстати, несмотря на победу, остался не слишком доволен своей командой в игре против «Ротора», где фаворита выручил одиннадцатый в таком же количестве туров гол Андрея Козлова.
Но «Енисей»
ФЕДОТОВ ОБЫГРАЕТ ПЕТРАКОВА?
Анонсируя прошлый тур, мы предположили: победа над занимавшими первое место «Крыльями Советов» поможет «Оренбургу» поймать кураж. Похоже, с этим у подопечных сумевшего вернуть команду к жизни Владимира Федотова полный порядок, иначе никакого решающего гола в концовке сражения с лидером не случилось бы. Тем более, отыграв большую часть матча без удаленного и пропускающего сегодняшний тур Дмитрия Андреева. После тренерской рокировки заявляющий о планах вернуться в
В преддверии матча в Томске можно констатировать, что большинство факторов в среду не в пользу команды Валерия Петракова, которая лишилась уехавшего в сборную Литвы Эдвинаса Гирдвайниса.
ВЫШЕДШИЕ ИЗ КРИЗИСА
Игра «Балтики» и «Луча-Энергии» интересна уже тем, что позволяет ощутить географию первенства, ведь встречаются самая западная и самая восточная команды ФНЛ. О преодолении калининградцами кризиса можно говорить, не боясь ошибиться. Подопечным Игоря Черевченко нужна была одна победа, и, одержав ее на волгоградском солнцепеке, балтийцы сбросили с плеч психологический груз и, расправив крылья, уничтожили оборону «Кубани». А это, на минуточку, один из самых неудобных соперников, которому удалось забить пять мячей, чего калининграды в этом веке дома не делали ни разу. Немного подпортило позитивную картину лишь удаление Арсения Логашова, но и без него от «Балтики» можно ожидать продолжения.
Правда, решивший не продлевать соглашение с уже приступившим к работе в «Оренбурге» Константином Емельяновым «Луч» не так прост. А первые шаги под началом словацкого специалист Жолта Хорняка следует признать успешными. Не занимая официально пост главного тренера
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