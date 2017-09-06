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6 сентября 2017, 9:36 | Футбол: Первый дивизион | НТА-Приволжье

Нижегородский ФК «Олимпиец» встретится со столичным «Спартаком-2» 6 сентября

По информации нижегородского клуба, матч будет проходить на стадионе «Химик» в Дзержинске Нижегородской области.

Два сезона в ФНЛ молодые спартаковцы провели успешно. В первом из них, набрав 59 очков, они заняли 5 место, а в прошлом с 56 очками — шестое. В нынешнем сезоне «Спартак-2», основу которого составляют футболисты 1994−1998 годов рождения, выступает с переменным успехом, занимая место в середине турнирной таблицы.

Лидером команды является форвард Фэшн Сакала — игрок национальной сборной Замбии. Он уже забил 5 мячей в ворота соперников. Не отстает от него и полузащитник Владислав Пантелеев (3 забитых гола). Следует отметить, что игру с «Олимпийцем» пропустит центральный защитник Константин Щербаков, получивший красную карточку в предыдущем поединке с «Лучом-Энергией», в котором красно-белые уступили со счетом 1:3. Кроме того, в молодежную сборную России на матчи с Арменией и Гибралтаром были вызваны Николай Рассказов, Александр Лихачев и Зелимхан Бакаев.

Начало матча — 18:00.
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