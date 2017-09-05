ФНЛ осудила поведение самарских болельщиков, напавших на сотрудников Росгвардии
Футбольная Национальная Лига ФНЛ тесно сотрудничает с футбольными клубами «Крылья Советов» и «Оренбург», с территориальными органами полиции и управлением Следственного Комитета Российской Федерации по Оренбургской области в целях установления всех обстоятельств, произошедших 2 сентября 2017 года.
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Напомним, на стадионе «Газовик» в пос. Ростоши проводился футбольный матч между ФК «Оренбург» и ФК «Крылья Советов». По окончании матча болельщики футбольного клуба «Крылья Советов»
ФНЛ считает необходимым отметить, что со стороны ФК «Оренбург» и служб, обеспечивавших безопасность при проведении матча, были организованы максимально комфортные условия для болельщиков гостевой команды как до начала игры, так и на протяжении всего матча.
Поэтому Футбольная Национальная Лига категорически осуждает действия тех болельщиков, которые заведомо имели умысел по нарушению вышеуказанных Правил, в частности, при использовании во время матча пиротехнических средств, и которые проявили агрессию в отношении представителей органов правопорядка при попытке их административного задержания.
Вместе с тем, оценка последующих действий органов правопорядка не входит в компетенцию ФНЛ, а является предметом оценки соответствующих надзорных государственных органов, в адрес которых, в свою очередь, со стороны ФНЛ будут направлены необходимые материалы по указанному матчу.
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