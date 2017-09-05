ФНЛ осудила поведение самарских болельщиков, напавших на сотрудников Росгвардии

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Напомним, на стадионе «Газовик» в пос. Ростоши проводился футбольный матч между ФК «Оренбург» и ФК «Крылья Советов». По окончании матча болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» из-за поражения в игре своей команды стали нарушать общественный порядок, в связи с чем сотрудники регионального УМВД и Управления Росгвардии пытались пресечь противоправные действия жителей Самарской области. Однако трое болельщиков, не желая подчиниться законным требованиям стражей порядка, нанесли им множественные удары, причинив последним телесные повреждения.

ФНЛ считает необходимым отметить, что со стороны ФК «Оренбург» и служб, обеспечивавших безопасность при проведении матча, были организованы максимально комфортные условия для болельщиков гостевой команды как до начала игры, так и на протяжении всего матча.

Поэтому Футбольная Национальная Лига категорически осуждает действия тех болельщиков, которые заведомо имели умысел по нарушению вышеуказанных Правил, в частности, при использовании во время матча пиротехнических средств, и которые проявили агрессию в отношении представителей органов правопорядка при попытке их административного задержания.

Вместе с тем, оценка последующих действий органов правопорядка не входит в компетенцию ФНЛ, а является предметом оценки соответствующих надзорных государственных органов, в адрес которых, в свою очередь, со стороны ФНЛ будут направлены необходимые материалы по указанному матчу.