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5 сентября 2017, 10:52 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Футболисты «Факела» встретились с болельщиками

4 сентября футболисты «Факела» провели полноценный тренировочный день, во время которого команда готовилась к матчу 12-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу с «Авангардом».

После двухчасового теоретического занятия игроки клуба встретились фанатами, приехавшими на базу. Здесь состоялось состоялось живое и неформальное общение поклонников клуба с футболистами и главным тренером «Факела».

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