Футболисты «Факела» встретились с болельщиками
4 сентября футболисты «Факела» провели полноценный тренировочный день, во время которого команда готовилась к матчу 12-го тура
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу с «Авангардом».
После двухчасового теоретического занятия игроки клуба встретились фанатами, приехавшими на базу. Здесь состоялось состоялось живое и неформальное общение поклонников клуба с футболистами и главным тренером «Факела».
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