Ефремов: Мутко не просто на своём месте, он живёт и болеет футболом
Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о том, чем президент РФС Виталий Мутко помогает второму по силе дивизиону чемпионата России.
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«Президент РФС отвечает за всё, и он с себя такую ответственность никогда не снимает. Могу вам сказать честно, что даже в то время, когда Виталий Леонтьевич не был главой РФС, то есть два или три года назад, я всегда обращался к нему с вопросами регионального характера. Стараюсь нечасто загружать мелкими вопросами, но другое дело, если речь заходит о вопросах глобального характера: проблемы в “Луче”, в “Кубани”, у калининградцев. Последний пример — “СКА-Хабаровск” бы не играл на своём стадионе в
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