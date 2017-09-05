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5 сентября 2017, 11:10 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Ефремов: Мутко не просто на своём месте, он живёт и болеет футболом

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о том, чем президент РФС Виталий Мутко помогает второму по силе дивизиону чемпионата России.

Президент <span class=error>ФНЛ</span> Игорь Ефремов рассказал о том чем президент <span class=error>РФС</span> Виталий <span class=error>Мутко</span> помогает второму по силе дивизиону чемпионата России. Увеличить
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«Президент РФС отвечает за всё, и он с себя такую ответственность никогда не снимает. Могу вам сказать честно, что даже в то время, когда Виталий Леонтьевич не был главой РФС, то есть два или три года назад, я всегда обращался к нему с вопросами регионального характера. Стараюсь нечасто загружать мелкими вопросами, но другое дело, если речь заходит о вопросах глобального характера: проблемы в “Луче”, в “Кубани”, у калининградцев. Последний пример — “СКА-Хабаровск” бы не играл на своём стадионе в Премьер-Лиге, если бы Мутко правильно не расставил акценты и не принял решение. Поэтому здесь надо объективно говорить. Человек не просто на своём месте, он действительно живёт, болеет футболом. И всегда приятно с ним общаться. А самое главное, что у нас полное взаимопонимание», отметил Ефремов в эфире «Царьград ТВ».
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