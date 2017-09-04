«Крылья Советов»: беспорядки в Оренбурге спровоцировали правоохранители

По данным «КС», на матче, который проходил 2 сентября в Оренбурге, присутствовало 262 самарских болельщика.

«Как всегда наша торсида горячо поддерживала игроков “Крыльев” на протяжении всего матча, — отмечается в сообщении клуба. — До 89-й минуты реакция правоохранительных органов и служб, отвечающих за безопасность, была адекватной. До момента, когда на секторе самарцев был зажжен и брошен файер. После этого инцидента сотрудники полиции зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя во время матча непосредственно на секторе, что противоречит рекомендациям со стороны РФС. Такое поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН и пустил в ход дубинки. В результате чего пострадало большое количество болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения».

Было задержано два болельщика. Клуб делает запросы в следственные органы и устанавливает все обстоятельства инцидента. «Крылья Советов» просят болельщиков, которые считают себя пострадавшими в данной ситуации, сообщить об этом по адресу v.zimnukov@ks-samara.com. Каждому из обратившихся будет оказана бесплатная юридическая помощь.

Клуб составляет письма в соответствующие органы с просьбой о вынесении правовой оценки действиям сотрудников МВД и заходу сотрудников ОМОНа на гостевой сектор. Официальное письмо будет направлено в ФНЛ.



«Футбольный клуб “Крылья Советов” не поддерживает нарушителей порядка и в то же время надеется на объективную оценку инцидента от компетентных органов», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее оренбургское управление Следственного комитета сообщало, что трое самарских футбольных болельщиков попали под уголовное преследование за нападение на сотрудников Росгвардии. При этом одному из них удалось скрыться.