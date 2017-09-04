«Балтика» впервые начала продажу сдвоенных билетов

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На следующей неделе состоятся два матча. В среду, 6 сентября, команда сыграет с «Лучом-Энергией» из Владивостока, а в воскресенье, 10 сентября — с нижегородским «Олимпийцем».

Сдвоенный билет на Северную трибуну продаётся по 270 рублей, на южную — по 360 рублей.

Как пояснили в пресс-службе команды, покупка подобного «короткого абонемента» будет выгодна фанатам, собравшимся посетить сразу два матча. Одноразовый билет на Северную трибуну обходится в 150 рублей, на Южную — 200 рублей. Также в команде отметили, что подобная практика в истории клуба применяется впервые.

Сейчас «Балтика» располагается в середине турнирной таблицы. После блестящего старта команда Игоря Черевченко в августе выдала неудачную серию и упустила лидерство в ФНЛ.