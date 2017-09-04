Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30893421/
4 сентября 2017, 16:48 | Футбол: Первый дивизион | Клопс.ru

«Балтика» впервые начала продажу сдвоенных билетов

Калининградская «Балтика» открыла продажу сдвоенных билетов, которыми можно воспользоваться при посещении двух домашних игр подряд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Калининградская Балтика открыла продажу сдвоенных билетов которыми можно воспользоваться при посещении двух домашних игр подряд. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На следующей неделе состоятся два матча. В среду, 6 сентября, команда сыграет с «Лучом-Энергией» из Владивостока, а в воскресенье, 10 сентября — с нижегородским «Олимпийцем».

Сдвоенный билет на Северную трибуну продаётся по 270 рублей, на южную — по 360 рублей.

Как пояснили в пресс-службе команды, покупка подобного «короткого абонемента» будет выгодна фанатам, собравшимся посетить сразу два матча. Одноразовый билет на Северную трибуну обходится в 150 рублей, на Южную — 200 рублей. Также в команде отметили, что подобная практика в истории клуба применяется впервые.

Сейчас «Балтика» располагается в середине турнирной таблицы. После блестящего старта команда Игоря Черевченко в августе выдала неудачную серию и упустила лидерство в ФНЛ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости

Путин выразил надежду на приход молодых политиков к власти в регионах

В Центробанке сочли, что рост зарплат негативно скажется на экономике страны

Калининградец, отправившийся в одиночный велопробег до Владивостока, попал в ДТП

Калининградская область поднялась на 32 позиции в рейтинге инвестпривлекательности регионов