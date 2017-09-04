Побегалов: В «Шиннике» начали платить без задержек
Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о том, как сейчас в команде складывается ситуация с выплатой заработной платы.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы уже успели забыть, что такое зарплата вовремя. И были приятно удивлены, когда начали платить без задержек. Есть еще вопросы по премиальным, по жизнеобеспечению команды, но они решаемы. Мы чувствуем поддержку области и города, которые после произошедших перемен в руководстве дают нам уверенность в завтрашнем дне», — сказал он.
По итогам 11-ти туров «Шинник» идет на третьей строчке турнирной таблицы ФНЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter