Побегалов: В «Шиннике» начали платить без задержек

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«Мы уже успели забыть, что такое зарплата вовремя. И были приятно удивлены, когда начали платить без задержек. Есть еще вопросы по премиальным, по жизнеобеспечению команды, но они решаемы. Мы чувствуем поддержку области и города, которые после произошедших перемен в руководстве дают нам уверенность в завтрашнем дне», — сказал он.

По итогам 11-ти туров «Шинник» идет на третьей строчке турнирной таблицы ФНЛ.