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4 сентября 2017, 9:29 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Побегалов: В «Шиннике» начали платить без задержек

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о том, как сейчас в команде складывается ситуация с выплатой заработной платы.

Главный тренер <span class=error>Шинника</span> Александр <span class=error>Побегалов</span> рассказал о том как сейчас в команде складывается ситуация с выплатой заработной платы. Увеличить
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«Мы уже успели забыть, что такое зарплата вовремя. И были приятно удивлены, когда начали платить без задержек. Есть еще вопросы по премиальным, по жизнеобеспечению команды, но они решаемы. Мы чувствуем поддержку области и города, которые после произошедших перемен в руководстве дают нам уверенность в завтрашнем дне», — сказал он.

По итогам 11-ти туров «Шинник» идет на третьей строчке турнирной таблицы ФНЛ.

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