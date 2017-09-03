Осеннее неравнодействие. Обзор 11-го тура Первенства ФНЛ

Вместо дерби междусобойчик в Новосибирске, новый лидер первенства определился в Красноярске, неоднозначная ничья в Санкт-Петербурге, тренерский дебют в Тюмени. OneDivision — о самом интересном из 11-го тура.

Сибириада тура.

Если и были в туре матчи, не совсем оправдавшие наши ожидания, так это один из них. Преподносившаяся встреча в Новосибирске как дерби, увы, таковой не стала. Нет, антураж был, и фанаты с двух сторон были, и повышенный зрительский интерес. Вот только действо на футбольном поле вышло несколько «суховатым». А может так оно смотрелось на фоне остальных поединков тура? Гол в матче был забит всего один, и влетел он в ворота «Томи». Гости в собственной штрафной оставили без присмотра Дегтярёва, к которому и отлетел мяч. Удар Александра в ближний верхний угол не оставил вратарю томичей никаких шансов. Приезжая команда вела игру однообразно, всё было заточено под удачную игру габаритных нападающих. Даже проигрывая, «Томь» так и не перестроилась. В действиях хозяев поля особого конструктива также не наблюдалось. Так, игра перебежками: от своей штрафной к центру поля, есть возможность, просочимся дальше, нет, давайте назад. Голевых моментов соперники создали мало. Что ещё этот поединок роднило с дерби, так это напряжение, бушевавшее перед матчем и в концовке второго тайма. Победив, новосибирцы стали второй командой в своеобразном первенстве Сибири.

Смена тура.

В Красноярске местный «Енисей» победил волгоградский «Ротор». Ничего удивительного в этой новости нет. Однако победа оказалась минимальной 1:0, и добыта она была только на 75-й минуте, когда лучший бомбардир нашего первенства Андрей Козлов, после получения скидки от Сердерова, точно пробил по воротам гостей, доведя свой лицевой счёт до 11 мячей. Как видите, очень долго пришлось мучиться сибирякам, чтобы вырвать столь нужную для них победу. Игра, хоть и шла с преимуществом красноярцев, но было оно очень незначительным. Не сказать, что у гостей была контригра, но сопротивлялись они отчаянно, за свои шансы бились, но получив их, снова не могли использовать. «Львы», одолев волгоградцев, вышли на первое место в турнирной таблице, став единоличными лидерами.

Неоднозначность тура.

Интересно получается: перед игрой в Санкт-Петербурге с «Динамо» среди большинства астраханских болельщиков бытовало мнение, что итоговая ничья для «Волгаря» — хороший результат. Вышло же совсем наоборот. По тому, как складывался матч, ничья 2:2 стала положительной для бело-голубых. Богатая на голы игра, хоть и не выявила победителя, но протекала отнюдь немирно. Волжане дважды выходили вперёд в начале обоих таймов. Оба раза им в качестве подарка были неуклюжие действия динамовского защитника Костина. Сначала он в углу поля позволил себя обыграть Бабаеву, и вынужден совершить фол на жёлтую карточку. Штрафной разыграли Бабаев с Калининым, последовал навес к воротам, и Климов сумел открыть счёт. Отыгрались хозяева поля, почти мгновенно. Последовала подача Песегова с угла поля, и расторопнее всех в штрафной оказался Цвейба, хотя и находился в окружении 4-х защитников волжан. Второй свой гол астраханцы забили на 49-й минуте. Комбинацию начал Кабутов, продолжил Газзаев, а завершил Бабаев. Очередной промах совершил Костин, перехватывая передачу, махнул ногой мимо мяча. Трудовой ответный гол питерцы забили в середине тайма. Соорудили его вышедшие на замену игроки «Динамо». Барсов сделал скидку в центре штрафной, а Власов точно пробил, сделав счёт ничейным. Во втором тайме гости доминировали на поле, к тому же за 5 минут до конца бело-голубые остались в меньшинстве, и волжане гол забили, но из положения вне игры.

Спасение тура.

А ведь волевых побед в туре могло быть и пять, но «Тюмень» с новым главным тренером, победный результат удержать не смогла, пропустив за две минуты до конца. Дебют Маминову испортили подмосковные «Химки». Они первыми и счёт открыли. И, магия цифр, случилось это на 2-й минуте. Батов прошёл по правому флангу атаки, сделал передачу в центр штрафной, где ни защитники, ни вратарь не успели помешать Дворникову, выставить ногу и переправить мяч в ворота. Отыгрались тюменцы ближе к концу первого тайма. Исупов неудачно отбил мяч в центр штрафной, он достался Ставпецу, который и расстрелял ворота гостей, отправив футбольный снаряд в ближний угол. В середине второй половины встречи сольный проход и завершении удались Богатырёву. Так сибиряки повели в счёте. Но в концовке матча гости получили право на угловой. Последовала подача, защитники вынесли мяч, но не далеко, на углу штрафной его подхватил Мостовой, последовал, то ли удар, то ли прострел, но «пятнистый» доскакал до Тюнина, который и переправил его в ворота. Обидная для сибиряков ничья, после которой положение обеих команд в турнирной таблице не изменилось.

Вырванная победа.

Состоялась она в Костроме, где «Шинник» принимал, страдающий ничейной болезнью «Авангард». Куряне, чуть и ярославцев не заразили этим миролюбием. В большей части всего матча игра напоминала «сонное царство». И хотя гости выглядели чуть свежее и оперативнее, до опасных моментов и им было далеко. Волжане, по словам Побегалова, «висели на плечах и ногах» соперника, не давая тому развернуться. А в концовке хозяева поля дождались своего часа. Шла последняя компенсированная минута, когда вратарь «Авангарда» Саутин в героическом полёте сумел перевести мяч на угловой после хлёсткого удара Крамаренко. Но после подачи корнера, оборона курян героику своего голкипера не поддержала. Багаев, Никитин, Гурфов позволили Земскову свободно принять мяч, поданный с угла поля Нарылковым, Земскову, и переправить мяч в ближний угол ворот. Вышедший на замену игрок, стал «прививкой» Побегалова от ничейного исхода. Победа, и ярославцы в таблице третьи.

Матч тура.

Именно так и перед своим началом позиционировалась эта игра в Оренбурге, куда приехал лидер первенства — команда «Крылья Советов». Самарцы, одержавшие 6 побед подряд, считались фаворитами. Но и у «Оренбурга», после тренерской замены, дела пошли на лад. При новом тренере команда ещё не пропускала, а волжане и вовсе за 10 встреч пропустили всего 3 гола. Такие раскладки предполагали, что игра будет, хоть и напряжённой, но малоголевой. И как же прошедшая встреча опровергла все предматчевые расклады. Очень быстро гости повели в счёте. Удар Мияйловича со штрафного привёл в восторг многочисленных самарских болельщиков. На 25-й минуте за 2-ю жёлтую карточку был удалён капитан хозяев поля Андреев. Игроки «Крыльев» посчитали, что дело сделано, и сопротивление хозяев поля сломлено, но всё случилось с точностью до наоборот. Удаление сплотило футболистов Оренбурга, сделало из них команду. И начался футбол, который держал в напряжение зрителей до самых последних секунд матча. Кулик с пенальти, назначенного за игру рукой в собственной штрафной, восстановил равновесие. Гости попытались снова выйти вперёд, но добились только попадания в перекладину после «парашюта» Самодина. Второй тайм начался с гениального паса пяткой «джокера» «Оренбурга» Мамтова, и Малых выводит «газовиков» вперёд. Корниленко, после фланговой атаки и паса Чочиева, восстанавливает паритет. Но ничья не входила в планы ни одного из соперников. В концовке прибавили оба, у оренбуржцев получилось лучше и острее. Пас Ефремова вывел Парнякова один на один с Конюховым, и «старая гвардия» не подвела. 3:2, и «Оренбург» снова в игре. Вспомните, каким бесхребетным выглядел «Оренбург» в Красноярске, в матче с «Енисеем». Теперь же, с каждым туром мы всё больше и больше видим новый «Оренбург» с характером старого «Газовика».

Характер тура.

Очередную домашнюю победу одержал «Тамбов». На сей раз «жертвой в борьбе роковой» пал нижегородский «Олимпиец». Причём всё для волжан начиналось очень и очень неплохо. Они быстренько, в самом начале встречи, после подачи с угла поля открыли счёт, а затем создали такой оборонительный редут, что тамбовчане никак не могли обнаружить в нём, хотя бы «трещинку». К тому же хозяева поля очень часто не мяч перемещали от игрока к игроку, а предпочитали действовать индивидуально. Во второй половине игры хозяева поля игру взорвали, за счёт возросшего темпа, быстроты принятия решений, скорости перемещения мяча они получили заметное преимущество. Стали возникать и моменты перед воротами Бородько. Не так часто, как хотелось бы болельщикам «Тамбова», но стали появляться голевые возможности. И нижегородцы дрогнули. Тут можно вспомнить и выход один на один Рыбина, и удар Кашчелана в каркас ворот. Подоспел и гол Скворцова, завершившего комбинацию Мурнина и Шлякова. Не удалось гостям удержать и ничейный результат. За минуту до конца Поярков, не так часто появляющийся на поле, добыл тамбовчанам победу. Правда, гол получился спорным. Сначала помощник судьи поднял флаг и зафиксировал «вне игры», но после уговоров футболистами «Тамбова», гол был засчитан. Уговорили хозяева поля судей отдать им победу. Как бы там не было, но команда Талалева в домашних матчах без сбоев: 6 игр — 6 побед.

Самострел тура.

В Москве владивостокский «Луч» серьёзно побил «Спартак-2». Не собираюсь принижать заслуг каждого игрока приморской команды в достижении столь важной победы, но и недочёты в игре москвичей невозможно было не заметить. Это и недонастрой на соперника. Решили, что и пешком смогут добиться нужного результата. Следствием этой недооценки соперника стала и невнимательность Щербакова в моменте с удалением. Подкат защитника получился самострелом для всей команды. Но самое главное, без сборников спартаковцы оказались совсем несостоятельными. И всеми этими проблемами москвичей прекрасно воспользовались гости. В самом начале второго тайма Гелоян исправил свою ошибку первого тайма. На сей раз он выход на рандеву с Максименко реализовал. Очередным недопониманием защитника и вратаря хозяев поля воспользовался Болжевич, забивавший после паса Бажева. Москвичи попытались перехватить инициативу, и Пантелеев даже гол забил со штрафного, но «валидольной» концовки не получилось. Приморцы достаточно уверенно довели матч до победы. Более того, Мязин, пусть и со второй попытки, но сделал победу дальневосточников уверенной. Спартаковцы, не первый год играющие в чемпионате ФНЛ, должны были бы знать, что в нашем дивизионе ко всем соперникам надо относиться уважительно, о чём им со знанием дела и напомнили футболисты «Луча-Энергии».

Голеадор тура.

Им стал нападающий «Зенита-2» Панюков, который исполнил хет-трик в ворота «Факела». А ведь поначалу выжидательный футбол воронежцев приносил им результат. Одна из редких контратак «огнеопасных» привела к тому, что Некрасов нарушил правила в собственной штрафной против Мичуренкова. Осипенко с точки не промахнулся, и гости повели в счёте. Однако довольно быстро счёт сравнялся. Карпов проникающим пасом нашёл Панюкова, и Андрей точнёхонько отправил мяч в нижний угол ворот. Во втором тайме футболисты «Факела» минут 15 поиграли в футбол, а затем бросили, и мячи стали влетать в их ворота один за другим. Панюков вывел зенитовцев вперёд, замкнув передачу Сиротова. Третий гол в ворота гостей забил Еловских, использовав прострел Кругового. Ну, а когда в ворота воронежцев был назначен пенальти, сомнений в том, что его будет пробивать Панюков не было никаких. Форвард попытку реализовал, и мало того, что сделал хет-трик, но и перекрыл показатели красноярца Козлова в скорострельности. 5 голов в 3 матчах — фантастика!

Безволие тура.