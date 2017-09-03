По видимости, случится это уже после 12-го тура, в рамках которого новичок ФНЛ 6 сентября примет на своем поле «Факел». Руководство курян не форсирует события и намерено «проработать» каждого из кандидатов. По нашим данным, в их числе — Омари Тетрадзе и Сергей Балахнин. На следующей неделе с обоими будут проведены переговоры.

Тетрадзе после «Енисея» возглавлял казахстанский «Тобол», а Балахнин, известный по работе в «Ростове» и «Сибири», на Евро-2016 помогал в сборной России Леониду Слуцкому. Вполне вероятно, что появятся и другие кандидаты.

Руководство «Авангарда» недовольно выступлением команды: 17-е место, которое занимают куряне после 11 туров первенства ФНЛ, не соответствует вложенным инвестициям. Клуб из Черноземья провел масштабную трансферную селекцию, пригласив в том числе группу игроков с опытом выступления в РФПЛ — Шогенова, Нетфуллина, Концедалова, Аппаева, Коробова.

Напомним, что сейчас главным тренером «Авангарда» является местный специалист Игорь Беляев, при котором куряне выиграли группу «Центр» ПФЛ. Он, скорее всего, останется в штабе команды.