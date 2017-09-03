«Балтика» крупно обыграла на своём поле краснодарскую «Кубань»
«Балтика» в очередном туре первенства ФНЛ крупно обыграла на своём поле краснодарскую «Кубань». Об этом сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги.
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Уже в первом тайме «Балтика» трижды забила в ворота соперника. Отличились: Алишер Джалилов и дважды Себаи Сенин. После перерыва хозяева забили еще два мяча. Точными ударами отметились: Александр Шешуков и Дмитрий Скопинцев. Единственный гол в составе гостей провёл Никита Столяров на 68 минуте.
После 11 сыгранных матчей «Балтика» занимает шестое место, набрав 20 очков. Дмитрий Скопинцев вышел на второе место среди бомбардиров ФНЛ, на его счету пять забитых мячей.
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