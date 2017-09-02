«Видеоповторы в ФНЛ введут, когда я уже с бородой буду ходить. Если доживу…» Скандал в Тамбове

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КОЗЛОВ: 11 ГОЛОВ В 11 МАТЧАХ!

Игроки «Енисея» решили поддержать защитника Петра Тена, выйдя на матч против «Ротора» в футболках с надписью «Синк эбаут Тен. Мы с тобой, Петр» — первую часть этой речевой конструкции в нашумевшем рэп-баттле употреблял Оксимирон.

Тен, о котором думают игроки «Енисея», получил травму колена, у него диагностирован разрыв крестообразных связок и мениска.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На матч <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80?src=hash">#ЕнисейРотор</a> игроки вышли в футболках в поддержку защитника Петра Тена, который получил тяжелую травму — разрыв "крестов" и мениска. <a href="https://t.co/R3xemWuSto">pic.twitter.com/R3xemWuSto</a></p>— ФК «Енисей» (@FCEnisey) <a href="https://twitter.com/FCEnisey/status/903929905297195008">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что касается самой игры, то нельзя сказать, что она шла в одни ворота. «Ротор», особенно во втором тайме, довольно опасно огрызался и даже выглядел поинтереснее. По опасным моментам волгоградцы точно не уступили красноярцам, а, возможно, и превзошли их. Был отрезок, когда казалось, что подопечные Валерия Есипова вот-вот откроют счет — игра проходила на половине поля «Енисея».

И тут свое веское слово сказал безоговорочно лучший бомбардир лиги. В этой встрече Дмитрий Аленичев прозорливо перевел Камеша на левый фланг атаки, и тот выполнил точную подачу в штрафную на Сердерова. Последовала скидка головой на Козлова — и есть 11-й гол форварда в 11 матчах! Сумасшедший показатель!

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 11, 2.09.2017, 13:00 1:0 Енисей Ротор-Волгоград

В прошлом сезоне лучшим снайпером лиги с 24 голами стал Кирилл Панченко, вызванный сейчас в сборную страны. Пока Козлов идет с опережением графика динамовца.

Несмотря на победу, Аленичев пожурил своих подопечных:

— Футбол у нас просто не получился. Трудно пока сказать, с чем это связано, не узнал я сегодня своих ребят. Может, функциональное состояние не лучшее, может, мандраж перед своими болельщиками. Мы разберемся, потому что так играть, как сегодня, при своих болельщиках нельзя.

— Мы ни в чем не уступили «Енисею», который идет вверху турнирной таблицы, проиграли незаслуженно. Я не могу объяснить, когда игрок не может забить с метра… — сокрушался на пресс-конференции рулевой «Ротора» Валерий Есипов. Его команда осела на дне таблицы.

«КРЫЛЬЯ» ПРОПУСТИЛИ ТРИ МЯЧА В БОЛЬШИНСТВЕ…

«Крылья» потеряли очки в Оренбурге. Команды выдали настоящий спектакль. И ведь ничего поначалу не предвещало поражения самарцев. Уже на 4-й минуте Мияйлович выстрелом со штрафного вывел гостей вперед, а на 26-й минуте «Оренбург» остался вдесятером. Андреев за полтайма умудрился схлопотать два «горчичника» и отправился отдыхать.

Однако подопечные Андрея Тихонова развить успех не смогли. Более того, получили гол в раздевалку. Арбитр Федотов справедливо назначил пенальти в ворота волжан за попадание мяча в руку защитнику, и Кулик переиграл Конюхова.

Второй же гол хозяев получился на загляденье. Сыграл ход Владимира Федотова, заменившего в перерыве Делькина на Мамтова. Вышедший на поле хавбек в первой же атаке выдал гениальный пас пяткой на Малых, который с левой ноги отправил мяч в сетку. В воздухе запахло сенсацией, однако вскоре статус-кво восстановил Корниленко — 2:2.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 11, 2.09.2017, 16:00 3:2 Оренбург Крылья Советов

«Оренбург» не стал прижиматься к воротам, играть на удержание, шел вперед и за это был вознагражден. Бардак в обороне «Крыльев» привел к плачевному результату. Никто из самарцев не смог прервать передачу Ефремова, права на которого принадлежат ЦСКА, в штрафную из глубины. И Парняков в ближнем бою оказался расторопнее Конюхова.

Тихонов получил звонкую пощечину. Играя в большинстве целых 65 минут, его команда пропустила трижды!

— Сегодня не получилось выиграть. Думаю, что гол и удаление психологически помешали нашей команде, — заявил Тихонов. — Иногда так бывает… При этом мы имели неплохие моменты, делали подходы, были комбинации. Но футбол — это голы. Сегодня мы забили на один мяч меньше, чем соперник. Поэтому и проиграли. Что касается 11-метрового в наши ворота, то мяч попал в руку, которая не была далеко выставлена. Но судья квалифицированный. Я не сомневаться в том, ошибся он или нет. Я просто высказываю свое мнение.

«Крылья» упускают лидерство и теперь на два очка отстают от «Енисея».

КАМБЭК «ТАМБОВА». ПИСАРЕВ ТРЕБУЕТ ВИДЕОПОВТОРОВ

Сенсация могла грянуть в Тамбове. Не хватающий звезд с неба «Олимпиец» в дебюте встречи открыл счет и удерживал его вплоть до 76-й минуты. Затем последовал гол Скворцова и удачная замена Андрея Талалаева. Тренер хозяев отвел Пояркову всего 8 минут. Тому этого времени оказалось достаточно, чтобы принести своей команде волевую победу, которая, к слову, стала шестой в последних семи встречах.

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 11, 2.09.2017, 16:00 2:1 Тамбов Олимпиец

Однако победный мяч получился совсем даже неоднозначным. Главный арбитр встречи Владимир Сельдяков взятие ворот отменил, усмотрев положение вне игры. Тамбовчане побежали к помощнику судьи, и тот после колебаний подсказал рефери, что офсайда все-таки не было…

— Мы сейчас посмотрели эпизод — сказал после игры главный тренер гостей Николай Писарев. — На наш взгляд, был офсайд. Но нам от этого не легче. Это футбол. Ошибаются все, в том числе и в премьер-лиге. А тут ФНЛ… Думаю, видеоповторы в ФНЛ введут, когда я буду уже с бородой ходить, Если доживу…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">А вот и гол из "вне игры"... <a href="https://t.co/sVxKKAcEE2">pic.twitter.com/sVxKKAcEE2</a></p>— ФК Олимпиец (@fcolympiec) <a href="https://twitter.com/fcolympiec/status/904028350875926528">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Хочу отметить, что наконец-то появился здравый смысл в действиях арбитров, — парировал Талалаев, комментируя резонасный эпизод. — Судья осознал, что мяч к нашему игроку дошел от ноги соперника. Это не «вне игры»! Шевчук давал передачу практически с линии ворот. Там офсайда быть не может. Мяч от ноги Хрипкова летит вдоль ворот, и наш игрок его просто переправляет. Очень рад, что не понадобился видеоповтор. Видна квалификация судьи. Поэтому ему и доверили дерби ЦСКА — «Спартак».

КРАСНО-БЕЛЫМ НУЖНО ВЗЯТЬ ПРИМЕР С «ОРЕНБУРГА»

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 11, 2.09.2017, 17:00 1:3 Спартак-2 Луч-Энергия

«Спартак-2» неожиданно в родных стенах уступил «Лучу». Игру красно-белым сломало удаление Щербакова уже на 22-й минуте. Подопечные Дмитрия Гунько, в отличие от «Оренбурга», бой сопернику не дали. Продержавшись до перерыва, красно-белые дважды пропустили в первые 15 минут второго тайма.

— К сожалению, сегодня команда не сумела должным образом настроиться на соперника, — грустно констатировал Гунько. — Из-за этого футболисты допускали простейшие ошибки, повлиявшие на ход игры. Одна из них привела к удалению. Правда, на мой взгляд, трактовка судьей этого эпизода была не совсем правильной. Щербаков не сбивал соперника сзади. Он допустил техническую ошибку при выполнении отбора. Так или иначе, команда осталась вдесятером. То, что мы планировали в перерыве, тоже выполнить не удалось.

ПАНЮКОВ РАЗБУШЕВАЛСЯ

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 11, 2.09.2017, 18:00 4:1 Зенит-2 Факел

«Чем больше голов забиваешь, тем больше шансов привлечь внимание тренера первой команды. Поэтому буду по максимуму пользоваться моментами». Эти слова форвард «Зенита-2» Андрей Панюков произнес в середине августа.