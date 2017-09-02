«Видеоповторы в ФНЛ введут, когда я уже с бородой буду ходить. Если доживу…» Скандал в Тамбове
Смена лидера, Панюков бросает вызов Козлову, поражение «Крыльев» в большинстве — в обзоре 11-го тура ФНЛ.
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КОЗЛОВ: 11 ГОЛОВ В 11 МАТЧАХ!
Игроки «Енисея» решили поддержать защитника Петра Тена, выйдя на матч против «Ротора» в футболках с надписью «Синк эбаут Тен. Мы с тобой, Петр» — первую часть этой речевой конструкции в нашумевшем
Тен, о котором думают игроки «Енисея», получил травму колена, у него диагностирован разрыв крестообразных связок и мениска.
Что касается самой игры, то нельзя сказать, что она шла в одни ворота. «Ротор», особенно во втором тайме, довольно опасно огрызался и даже выглядел поинтереснее. По опасным моментам волгоградцы точно не уступили красноярцам, а, возможно, и превзошли их. Был отрезок, когда казалось, что подопечные Валерия Есипова
И тут свое веское слово сказал безоговорочно лучший бомбардир лиги. В этой встрече Дмитрий Аленичев прозорливо перевел Камеша на левый фланг атаки, и тот выполнил точную подачу в штрафную на Сердерова. Последовала скидка головой на Козлова — и есть 11-й гол форварда в 11 матчах! Сумасшедший показатель!
В прошлом сезоне лучшим снайпером лиги с 24 голами стал Кирилл Панченко, вызванный сейчас в сборную страны. Пока Козлов идет с опережением графика динамовца.
Несмотря на победу, Аленичев пожурил своих подопечных:
— Футбол у нас просто не получился. Трудно пока сказать, с чем это связано, не узнал я сегодня своих ребят. Может, функциональное состояние не лучшее, может, мандраж перед своими болельщиками. Мы разберемся, потому что так играть, как сегодня, при своих болельщиках нельзя.
— Мы ни в чем не уступили «Енисею», который идет вверху турнирной таблицы, проиграли незаслуженно. Я не могу объяснить, когда игрок не может забить с метра… — сокрушался на
«КРЫЛЬЯ» ПРОПУСТИЛИ ТРИ МЯЧА В БОЛЬШИНСТВЕ…
«Крылья» потеряли очки в Оренбурге. Команды выдали настоящий спектакль. И ведь ничего поначалу не предвещало поражения самарцев. Уже на 4-й минуте Мияйлович выстрелом со штрафного вывел гостей вперед, а на 26-й минуте «Оренбург» остался вдесятером. Андреев за полтайма умудрился схлопотать два «горчичника» и отправился отдыхать.
Однако подопечные Андрея Тихонова развить успех не смогли. Более того, получили гол в раздевалку. Арбитр Федотов справедливо назначил пенальти в ворота волжан за попадание мяча в руку защитнику, и Кулик переиграл Конюхова.
Второй же гол хозяев получился на загляденье. Сыграл ход Владимира Федотова, заменившего в перерыве Делькина на Мамтова. Вышедший на поле хавбек в первой же атаке выдал гениальный пас пяткой на Малых, который с левой ноги отправил мяч в сетку. В воздухе запахло сенсацией, однако вскоре
«Оренбург» не стал прижиматься к воротам, играть на удержание, шел вперед и за это был вознагражден. Бардак в обороне «Крыльев» привел к плачевному результату. Никто из самарцев не смог прервать передачу Ефремова, права на которого принадлежат ЦСКА, в штрафную из глубины. И Парняков в ближнем бою оказался расторопнее Конюхова.
Тихонов получил звонкую пощечину. Играя в большинстве целых 65 минут, его команда пропустила трижды!
— Сегодня не получилось выиграть. Думаю, что гол и удаление психологически помешали нашей команде, — заявил Тихонов. — Иногда так бывает… При этом мы имели неплохие моменты, делали подходы, были комбинации. Но футбол — это голы. Сегодня мы забили на один мяч меньше, чем соперник. Поэтому и проиграли. Что касается 11-метрового в наши ворота, то мяч попал в руку, которая не была далеко выставлена. Но судья квалифицированный. Я не сомневаться в том, ошибся он или нет. Я просто высказываю свое мнение.
«Крылья» упускают лидерство и теперь на два очка отстают от «Енисея».
КАМБЭК «ТАМБОВА». ПИСАРЕВ ТРЕБУЕТ ВИДЕОПОВТОРОВ
Сенсация могла грянуть в Тамбове. Не хватающий звезд с неба «Олимпиец» в дебюте встречи открыл счет и удерживал его вплоть до 76-й минуты. Затем последовал гол Скворцова и удачная замена Андрея Талалаева. Тренер хозяев отвел Пояркову всего 8 минут. Тому этого времени оказалось достаточно, чтобы принести своей команде волевую победу, которая, к слову, стала шестой в последних семи встречах.
Однако победный мяч получился совсем даже неоднозначным. Главный арбитр встречи Владимир Сельдяков взятие ворот отменил, усмотрев положение вне игры. Тамбовчане побежали к помощнику судьи, и тот после колебаний подсказал рефери, что офсайда
— Мы сейчас посмотрели эпизод — сказал после игры главный тренер гостей Николай Писарев. — На наш взгляд, был офсайд. Но нам от этого не легче. Это футбол. Ошибаются все, в том числе и в
— Хочу отметить, что
«Спартак-2» неожиданно в родных стенах уступил «Лучу». Игру
— К сожалению, сегодня команда не сумела должным образом настроиться на соперника, — грустно констатировал Гунько. —
ПАНЮКОВ РАЗБУШЕВАЛСЯ
«Чем больше голов забиваешь, тем больше шансов привлечь внимание тренера первой команды. Поэтому буду по максимуму пользоваться моментами». Эти слова форвард «Зенита-2» Андрей Панюков произнес в середине августа.
В 11-м туре его команда, пропустив первой, камня на камне не оставила от «Факела» (4:1), а сам футболист сыграл в этой встрече главную роль.
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