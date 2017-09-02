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2 сентября 2017, 20:17 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Балтика» разгромила «Кубань», забив в ворота соперника пять мячей

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» на своём поле принимала «Кубань». Встреча проходила на стадионе «Балтика» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги Балтика на своём поле принимала Кубань. Увеличить
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В составе победителей дубль оформил Сенин Себай, а ещё по голу забили Искандар Джалилов, Александр Шешуков и Дмитрий Скопинцев. За «Кубань» отличился Никита Медведев. С 66-й минуты «Балтика» играла вдесятером после красной карточки Арсения Логашова.

«Балтика» (20 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» (11) находится на 14-й строчке.

2.09.2017 18:00 Зрители 3756 основной раунд: 11-й тур Балтика
Балтика 5:1 Кубань
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Игорь Черевченко Евгений Калешин
Голы
20′ Алишер Джалилов 10
38′ Сенин Себаи 19
40′ Сенин Себаи 19
59′ Александр Шешуков 2
63′ Дмитрий Скопинцев 77
10 Никита Маляров 68′
Составы
Евгений Помазан 32
65′ Арсений Логашов 15
Владислав Крючков 23
Никита Тимошин 40
Виталий Каленкович 93
Дмитрий Скопинцев 77
Виктор Свежов 91
46′ Павел Степанец 13
Александр Шешуков 2
62′ Алишер Джалилов 10
Валерий Чуперка 92
80′ Александр Касьян 7
Артемий Малеев 8
71′ Сенин Себаи 19
Антон Кобялко 22
22 Юрий Дюпин
23 Николай Марков
26 Сергей Бендзь 50′
28 Азат Байрыев
8 Олег Алейник
10 Никита Маляров
19 Алексей Гай
20 Владимир Обухов
99 Спартак Гогниев
43 Роман Бугаев 59′
3 Евгений Гапон
72 Игорь Коновалов 56′
90 Ильмир Нурисов 84′
Статистика
0 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Олег Соколов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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