«Балтика» разгромила «Кубань», забив в ворота соперника пять мячей
В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» на своём поле принимала «Кубань». Встреча проходила на стадионе «Балтика» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
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В составе победителей дубль оформил Сенин Себай, а ещё по голу забили Искандар Джалилов, Александр Шешуков и Дмитрий Скопинцев. За «Кубань» отличился Никита Медведев. С 66-й минуты «Балтика» играла вдесятером после красной карточки Арсения Логашова.
«Балтика» (20 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» (11) находится на 14-й строчке.
Главные тренеры
|Игорь Черевченко
|Евгений Калешин
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Олег Соколов (Воронеж, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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