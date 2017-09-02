«Балтика» разгромила «Кубань», забив в ворота соперника пять мячей

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей дубль оформил Сенин Себай, а ещё по голу забили Искандар Джалилов, Александр Шешуков и Дмитрий Скопинцев. За «Кубань» отличился Никита Медведев. С 66-й минуты «Балтика» играла вдесятером после красной карточки Арсения Логашова.

«Балтика» (20 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» (11) находится на 14-й строчке.