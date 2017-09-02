Хет-трик Панюкова помог «Зениту-2» разгромить «Факел»
В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги питерский «Зенит-2» на своём поле принимал воронежский «Факел». Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
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В составе победителей три гола на свой счёт записал Андрей Панюков, ещё один мяч забил Александр Еловских. За «Факел» отличился Максим Осипенко, который реализовал пенальти.
«Зенит-2» (11 очков) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Факел» (8) находится на 18-й позиции.
|2.09.2017 18:00
|Зрители 550
|основной раунд: 11-й тур
|МСА Петровский
Главные тренеры
|Анатолий Давыдов
|Павел Гусев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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