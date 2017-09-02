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2 сентября 2017, 20:23 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Хет-трик Панюкова помог «Зениту-2» разгромить «Факел»

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги питерский «Зенит-2» на своём поле принимал воронежский «Факел». Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги питерский Зенит-2 на своём поле принимал воронежский Факел. Увеличить
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В составе победителей три гола на свой счёт записал Андрей Панюков, ещё один мяч забил Александр Еловских. За «Факел» отличился Максим Осипенко, который реализовал пенальти.

«Зенит-2» (11 очков) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Факел» (8) находится на 18-й позиции.

2.09.2017 18:00 Зрители 550 основной раунд: 11-й тур МСА Петровский
Зенит-2 4:1 Факел
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Анатолий Давыдов Павел Гусев
Голы
23′ Андрей Панюков 33
62′ Андрей Панюков 33
77′ Александр Еловских 98
80′ Андрей Панюков 33
55 Максим Осипенко 21′
Составы
Егор Бабурин 71
69′ Максим Карпов 50
Данил Круговой 56
Илья Зуев 58
Леон Мусаев 38
Кирилл Капленко 55
Илья Камышев 97
89′ Владислав Сиротов 37
Даниил Лесовой 64
86′ Никита Андреев 67
Николай Прудников 32
84′ Андрей Панюков 33
Станислав Крапухин 36
20′ 46′ Александр Некрасов 78
85′ Александр Еловских 98
25 Илья Трунин
3 Игорь Хайманов
55 Максим Осипенко
63 Темур Мустафин
8 Александр Мануковский
23 Иван Лукьянов
45 Дмитрий Садов
19 Дмитрий Мичуренков
92 Андрей Семенов 73′ 8′
7 Ника Чхапелия
6 Дмитрий Каюмов 59′
37 Евгений Ушаков
9 Александр Верулидзе 82′
21 Самир Масимов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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