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2 сентября 2017, 19:48 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Футболисты «Спартака-2» проиграли ФК «Луч-Энергия» в матче 11-го тура ФНЛ

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Московский «Спартак-2» потерпел поражение от владивостокского клуба «Луч-Энергия» в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Ишхан Гелоян (48-я минута), Деян Болжевич (60) и Андрей Мязин (90+3). У хозяев отличился Владислав Пантелеев (71). «Спартак» на 22-й минуте остался вдесятером после удаления Константина Щербакова.

«Спартак-2» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Луч-Энергия» с 11 баллами идет на 14-й строчке.

2.09.2017 17:00 Зрители 362 основной раунд: 11-й тур Спартак (4-е поле)
Спартак-2 1:3 Луч-Энергия
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Константин Емельянов
Голы
71′ Владислав Пантелеев 83
7 Ишхан Гелоян 48′
90 Деян Болевич 60′
87 Андрей Мязин 90+3′
Составы
Александр Максименко 98
Георгий Тигиев 17
22′ Константин Щербаков 22
Артем Мамин 46
Артем Сокол 93
Артем Самсонов 21
Владислав Пантелеев 83
70′ Данил Полубояринов 88
Сильванус Нимели 66
44′ Идриса Сиди Самбу 49
Олег Красильниченко 31
78′ Денис Давыдов 69
Егор Рудковский 28
1 Александр Котляров 67′
3 Максим Насадюк
14 Астемир Соблиров
18 Кирилл Марущак
90 Деян Болевич
4 Семен Фомин 69′
15 Дмитрий Маляка
7 Ишхан Гелоян 69′
95 Иван Хлебородов
8 Антон Килин 86′
6 Дмитрий Тихий
9 Руслан Гордиенко 73′
10 Александр Носов
29 Амир Бажев 83′
87 Андрей Мязин
Статистика
1 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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