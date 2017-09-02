Футболисты «Спартака-2» проиграли ФК «Луч-Энергия» в матче 11-го тура ФНЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Ишхан Гелоян (48-я минута), Деян Болжевич (60) и Андрей Мязин (90+3). У хозяев отличился Владислав Пантелеев (71). «Спартак» на 22-й минуте остался вдесятером после удаления Константина Щербакова.

«Спартак-2» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Луч-Энергия» с 11 баллами идет на 14-й строчке.