Футболисты «Спартака-2» проиграли ФК «Луч-Энергия» в матче 11-го тура ФНЛ
МОСКВА, 2 сен —
Р-Спорт. Московский «Спартак-2» потерпел поражение от владивостокского клуба «Луч-Энергия» в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Ишхан Гелоян (48-я минута), Деян Болжевич (60) и Андрей Мязин (90+3). У хозяев отличился Владислав Пантелеев (71). «Спартак» на 22-й минуте остался вдесятером после удаления Константина Щербакова.
«Спартак-2» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Луч-Энергия» с 11 баллами идет на 14-й строчке.
|2.09.2017 17:00
|Зрители 362
|основной раунд: 11-й тур
|Спартак (4-е поле)
|Спартак-2
|1:3
|Луч-Энергия
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Дмитрий Гунько
|Константин Емельянов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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